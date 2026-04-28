Adolescente de Taiobeiras morre afogado em cachoeira de Mato Verde

Ele tinha 16 anos e estava participando de uma excursão escolar na cachoeira.

Na tarde desta terça (28/04) a Brigada Municipal de Mato Verde foi acionada para atendimento de uma ocorrência de afogamento na Cachoeira de Maria Rosa, localizada na zona rural do município. No local, os socorristas depararam com o adolescente K.P.A, de 16 anos, desmaiado. Ele participava de uma excursão escolar oriunda da cidade de Taiobeiras.

Segundo informações, o jovem estava nadando quando de repente submergiu. Quando as equipes chegaram, a vítima já havia sido retirada da água por terceiros e encontrava-se inconsciente.

Imediatamente, os militares iniciaram os procedimentos de reanimação cardiopulmonar (RCP), com uso de desfibrilador externo automático (DEA), mantendo os esforços até a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A vítima foi encaminhada ao ambulatório municipal de Mato Verde, com continuidade das manobras de reanimação durante o deslocamento. Apesar de todos os esforços das equipes de resgate e saúde, o óbito foi constatado pela médica responsável na unidade.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância de atenção redobrada em ambientes aquáticos, especialmente durante atividades recreativas, destacando a necessidade de supervisão constante e respeito aos limites de segurança.