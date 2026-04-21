Seis pessoas da mesma família morrem em acidente na BR-251

Três adultos e três crianças ficaram presas às ferragens.

Ao amanhecer desta terça-feira (21/04), por volta das 04h46min, aconteceu mais uma tragédia na BR-251, km 263, trecho de Santa Cruz de Salinas. A colisão frontal foi entre um Fiat Palio e uma carreta, em localidade conhecida como “Reta do Britador”, entre o Restaurante Planalto e o Atacadão da Cachaça.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o automóvel Fiat Palio, com placa de São Paulo, trafegava para o estado da Bahia, já a carreta que trafegava em sentido oposto estava carregada com produtos diversos.

Ainda segundos os Bombeiros, o acidente vitimou 06 pessoas da mesma família, sendo três adultos com idades de 40, 50 e 60 anos, e 03 crianças com idades de 3, 10 e 15 anos, além de um cachorro de estimação da família, que também veio a óbito com o impacto. Todos ficaram presos às ferragens.

Após trabalhos periciais realizado pela Polícia Civil de Taiobeiras, as vítimas foram extraídas das ferragens e entregues a funerária de plantão.

Durante o atendimento, o trânsito permaneceu interditada nos dois sentidos, sendo controlado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que também ficou responsável pelas demais providências relacionadas aos veículos.