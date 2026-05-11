Homem é atropelado a caminho do trabalho em Taiobeiras

Motorista que bateu na moto evadiu sem prestar socorro e a polícia o procura.

Na madrugada desta segunda (11/05), por volta das 05 horas, um trabalhador de 55 anos estava indo para o seu trabalho em uma moto modelo Biz, quando foi atropelado violentamente por um carro não identificado próximo ao Posto Valin, na saída de Taiobeiras para Curral de Dentro..

O autor do acidente evadiu sem prestar socorro à vítima, que ficou gravemente ferida no local. Por sorte, momentos depois, foi encontrado por uma pessoa que passava pelo local e acionou o socorro. A vítima foi encaminhada para o pronto socorro de Taiobeiras com vários ferimentos e as pernas imobilizadas.

A polícia checou as câmeras de segurança próximo ao local, mas, até então, o veículo que causou o acidente ainda não foi identificado.

Quem tiver qualquer informação, pode ligar 190, de forma anônima.