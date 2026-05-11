Homem é atropelado a caminho do trabalho em Taiobeiras
|Motorista que bateu na moto evadiu sem prestar socorro e a polícia o procura.
Na
madrugada desta segunda (11/05), por volta das 05 horas, um trabalhador de 55
anos estava indo para o seu trabalho em uma moto modelo Biz, quando foi
atropelado violentamente por um carro não identificado próximo ao Posto Valin, na saída de Taiobeiras para Curral de Dentro..
O
autor do acidente evadiu sem prestar socorro à vítima, que ficou gravemente
ferida no local. Por sorte, momentos depois, foi encontrado por uma pessoa que
passava pelo local e acionou o socorro. A vítima foi encaminhada para o pronto
socorro de Taiobeiras com vários ferimentos e as pernas imobilizadas.
A
polícia checou as câmeras de segurança próximo ao local, mas, até então, o
veículo que causou o acidente ainda não foi identificado.
Quem tiver qualquer informação, pode ligar 190, de forma anônima.
Comentários
Postar um comentário