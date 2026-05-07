Suspeitos de tentativa de homicídio são presos
|Eles são acusados de agredir uma mulher, deixando-a desacordada em via pública.
A
Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta (07/05) um homem de 26 anos e uma
mulher de 31, que são investigados por tentativa de homicídio em Rio Pardo de
Minas. A ação é resultado de investigação iniciada no último dia 7 de fevereiro,
quando uma mulher de 52 anos foi encontrada desacordada em uma rua da cidade,
com diversos ferimentos pelo corpo.
Conforme
apurado, a vítima, depois de atingir o então companheiro com um golpe de
canivete durante uma discussão, foi perseguida e agredida por populares, sendo
deixada inconsciente em via pública.
A
mulher foi socorrida e encaminhada ao hospital, sendo posteriormente autuada em
flagrante pela Polícia Civil por tentativa de homicídio.
Segundo
o delegado Thiago Cavalcante, os levantamentos investigativos foram
fundamentais para esclarecer a dinâmica dos fatos, identificar os dois
suspeitos da agressão à mulher e representar pela prisão preventiva deles,
medida deferida pelo Poder Judiciário.
“A
investigação permitiu reunir elementos que apontam a participação dos suspeitos
nas agressões praticadas contra a vítima. As apurações continuam para
identificar possíveis outros envolvidos e garantir a responsabilização de todos
os responsáveis”, destaca o delegado.
Após
os procedimentos na delegacia, os presos foram encaminhados ao sistema
prisional.
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