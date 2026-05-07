Suspeitos de tentativa de homicídio são presos

Eles são acusados de agredir uma mulher, deixando-a desacordada em via pública.

A Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta (07/05) um homem de 26 anos e uma mulher de 31, que são investigados por tentativa de homicídio em Rio Pardo de Minas. A ação é resultado de investigação iniciada no último dia 7 de fevereiro, quando uma mulher de 52 anos foi encontrada desacordada em uma rua da cidade, com diversos ferimentos pelo corpo.

Conforme apurado, a vítima, depois de atingir o então companheiro com um golpe de canivete durante uma discussão, foi perseguida e agredida por populares, sendo deixada inconsciente em via pública.

A mulher foi socorrida e encaminhada ao hospital, sendo posteriormente autuada em flagrante pela Polícia Civil por tentativa de homicídio.

Segundo o delegado Thiago Cavalcante, os levantamentos investigativos foram fundamentais para esclarecer a dinâmica dos fatos, identificar os dois suspeitos da agressão à mulher e representar pela prisão preventiva deles, medida deferida pelo Poder Judiciário.

“A investigação permitiu reunir elementos que apontam a participação dos suspeitos nas agressões praticadas contra a vítima. As apurações continuam para identificar possíveis outros envolvidos e garantir a responsabilização de todos os responsáveis”, destaca o delegado.

Após os procedimentos na delegacia, os presos foram encaminhados ao sistema prisional.