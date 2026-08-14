Tragédia em família: Homem mata esposa e filho

Ele também foi encontrado morto na residência.

Um homem de 57 anos matou a esposa de 58 e o filho de 34 na madrugada desta sexta (14/08). A Polícia Militar informa que o homem atingiu as vítimas com golpes de faca e pauladas e, posteriormente, utilizou uma serra elétrica para provocar a própria morte com um corte no pescoço.

A tragédia ocorreu na comunidade de Capim Vermelho, município de Itacarambi. A mulher e o filho estavam dormindo quando foram assassinados com pauladas e facadas. Quando o Samu e a PM chegaram ao local depararam com os três corpos na casa.

A delegada Natália Moura informou que uma criança de oito anos, neto do autor, também estava na residência, mas, antes de cometer os crimes, o homem colocou o menino para sair da casa e se abrigar na casa de parentes que residem na vizinhança.

Inicialmente foi apurado pela delegada que o homem teria sonhado que seu filho o teria matado. Então ele, acordando desse sonho, passou a desferir pauladas contra o filho. Na ocasião, a mãe, desesperada diante da cena, também foi morta a facadas.

A perícia da Polícia Civil esteve no local para os levantamentos e o caso será investigado.

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