Tragédia em família: Homem mata esposa e filho
Ele também foi encontrado morto na residência.
Um
homem de 57 anos matou a esposa de 58 e o filho de 34 na madrugada desta sexta
(14/08). A Polícia Militar informa que o homem atingiu as vítimas com golpes de
faca e pauladas e, posteriormente, utilizou uma serra elétrica para provocar a
própria morte com um corte no pescoço.
A
tragédia ocorreu na comunidade de Capim Vermelho, município de Itacarambi. A
mulher e o filho estavam dormindo quando foram assassinados com pauladas e
facadas. Quando o Samu e a PM chegaram ao local depararam com os três corpos na
casa.
A
delegada Natália Moura informou que uma criança de oito anos, neto do autor,
também estava na residência, mas, antes de cometer os crimes, o homem colocou o
menino para sair da casa e se abrigar na casa de parentes que residem na vizinhança.
Inicialmente
foi apurado pela delegada que o homem teria sonhado que seu filho o teria
matado. Então ele, acordando desse sonho, passou a desferir pauladas contra o
filho. Na ocasião, a mãe, desesperada diante da cena, também foi morta a
facadas.
A perícia da Polícia Civil esteve no local para os levantamentos e o caso será investigado.
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