



Na madrugada desta quarta-feira (25), por volta das 4h30, militares do 8º Pelotão de Bombeiros Militar, sediado em Salinas, foram acionados para combater um incêndio em um ônibus na rodovia BR-251, na altura do km 363, próximo ao trevo de Padre Carvalho, no município de Grão Mogol.

O veículo, pertencente à viação Novo Horizonte, fazia o trajeto entre Montes Claros (MG) e Vitória da Conquista (BA) e transportava nove ocupantes, entre eles um bebê de três meses. Segundo relatos no local, o incidente teve início após um princípio de incêndio em uma das rodas traseiras.

Ao perceber o fogo, o motorista tentou conter as chamas utilizando os extintores do próprio veículo, mas não obteve êxito. Apesar do susto e dos danos materiais, todos os passageiros e o condutor conseguiram desembarcar a tempo e saíram ilesos, não havendo registro de feridos.

Quando a guarnição do Corpo de Bombeiros chegou ao local, uma equipe da concessionária Ecovias já realizava o controle inicial das chamas com o apoio de um caminhão-pipa. Após isolar e garantir a segurança da área, os bombeiros atuaram na extinção dos focos remanescentes e executaram o trabalho de rescaldo para evitar a reignição do fogo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve presente para o controle do tráfego e registro da ocorrência.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) reforça a orientação aos motoristas para que mantenham a manutenção preventiva em dia e fiquem atentos a sinais de superaquecimento ou falhas mecânicas, especialmente em viagens rodoviárias. Em caso de emergência, acione imediatamente o telefone 193.



