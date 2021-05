Rio Pardo projeta investimentos no Parque Serra Nova

Agentes de Turismo, empresários e líderes políticos em "bate papo empresarial"

Nesta terça (25/05) a Administração Municipal de Rio Pardo de Minas, por meio dos órgãos relacionados ao Turismo, promoveu um “bate-papo empresarial” visando aproximar investidores do município e região aos projetos de desenvolvimento da nova gestão. O principal objetivo do prefeito Astor de Sá, popular Tuquinha (PSC), é explorar de forma sustentável as belezas naturais do Parque Estadual de Serra Nova, que possui enorme potencial para o ecoturismo.

Os desafios do município é melhorar, de forma inicial, o acesso ao distrito de Serra Nova, assim como a estrada de acesso, sinalização e infraestrutura para acolher os turistas. E o pontapé inicial já vem sendo dado. A arquiteta Janielly Cruz apresentou modernos projetos de portais e vestiários para turistas, contemplando a natureza local.

“Nossa intenção é melhorar a infraestrutura de estradas, de pousadas e restaurantes. Só assim vamos atrair cada vez mais turistas para Serra Nova”, disse o prefeito Tuquinha à Folha Regional.

As ideias da Administração Municipal já estão sendo abraçadas pelo investidor Geilson Andrade, que é especialista em Meio Ambiente e Ecoturismo. Além de fazer os primeiros investimentos em Serra Nova, Geilson ainda vem investindo em projetos sociais, que visam ensinar a língua inglesa aos adolescentes e jovens do distrito, já objetivando receber turistas estrangeiros no futuro.

A administração também quer atrair o empresário Oscar Teixeira, prefeito de Mato Verde, que atualmente é um dos maiores empreendedores do Norte de Minas, especialmente em hotéis de luxo. Ele foi o principal convidado do “bate papo empresarial” e demonstrou interesse em investir em Rio Pardo de Minas. “Vamos fazer pesquisa de mercado e avaliar as possibilidades. Vim para conhecer o potencial turístico do lugar, sentir o clima”, disse Oscar, que também planeja a instalação de um Polo EAD das Faculdades Favenorte na cidade.

Em vídeo, o empresário conversou com a Folha Regional. Assista: