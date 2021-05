Minas tem R$ 100 milhões para acabar com lixões

Municípios da região recebem secretária de Meio Ambiente de olho nos recursos

André Viana

O Governo Federal lançou edital para seleção de projetos que visam melhorar a gestão de resíduos sólidos em Minas Gerais, por meio do Programa Lixão Zero, do Ministério do Meio Ambiente. Para isso, foram disponibilizados R$ 100 milhões advindos de multa ambiental contra a Vale, viabilizados após acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

O programa vai subsidiar os municípios na gestão dos resíduos sólidos urbanos, com foco na disposição final. Ou seja: a iniciativa visa eliminar com os lixões nos municípios que aderirem ao edital.

Na microrregião Alto Rio Pardo, os municípios já estão se organizando por meio do Consórcio Público Intermunicipal Multifinalitário do Alto Rio Pardo – COMAR, visando criar aterros coletivos para a destinação do lixo urbano.

Nesta terça (18) os prefeitos da região recebem em Taiobeiras a secretária de Estado de Meio Ambiente, Marília Melo, que participará do lançamento de adesão dos municípios ao COMAR.