Vereadores de Taiobeiras permanecem mudos sobre municipalização das escolas

Nenhum deles tocou no assunto na reunião desta terça (25). O tema parece não preocupá-los.

Editorial

Na noite de terça (26/05) aconteceu mais uma reunião na Câmara de Taiobeiras e, mais uma vez, nenhum vereador se manifestou sobre a esdrúxula ideia do Governo de Minas de municipalizar os anos iniciais do ensino fundamental, que vem sendo avaliada pelo prefeito Denerval.

Ninguém pediu a palavra, ninguém foi à Tribuna...

Eles votaram três projetos do Executivo sem nenhuma discussão... Detalhe: aprovaram integralmente, sem qualquer emenda, do jeito que o prefeito Denerval enviou. Os silenciosos edis autorizaram estagiários para a Comarca de Taiobeiras, regulamentação do Conselho do Fundeb e modificaram a formação do Codema em meio às grandes mudanças na legislação ambiental, onde o município vai ganhar enormes poderes para emissões de licenças ambientais. Nada disso despertou debate no plenário. Tudo foi aprovado com um ensurdecedor silêncio. É de assustar!

Voltando ao tema municipalização das escolas, o que se percebe é que os “nobres mudos” estão destoados das preocupações dos profissionais da Educação. Os edis parecem correr desse debate, mesmo o tema sendo uma catástrofe para a classe de educadores... Parece-me a velha tática de “deixar queto” e no apagar das luzes a gente ver o que faz...

Outro dia, o vereador Warley Costa, em uma conversa informal, garantiu, de forma clara, que NÃO VOTA NO PROJETO. O vereador Charles Arruda, em uma reunião junto ao Executivo, manifestou preocupação com a ideia e questionou o prefeito Denerval sobre o assunto. E fica nisso... Pelo menos na Tribuna reina silêncio. Fato é que, o silêncio dos vereadores faz com que a proposta do Governo Zema avance nos gabinetes do Executivo Municipal, pois alimenta a possibilidade de aprovação deste retrocesso.

Enquanto isso, os profissionais da Educação envolvidos na jogatina procuram forças para lutar e apoio da sociedade por meio de tímidas manifestações. Vamos acompanhar os próximos capítulos...

Assinado por Alex Mendes