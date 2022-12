Motorista de carreta morre após colisão

Ele bateu na traseira de outra carreta

Na noite desta sexta (23/12), por volta das 22h26min, os Bombeiros de Salinas atendeu um acidente automobilístico envolvendo um caminhão e uma carreta, na BR 251, próximo ao Km 252.

Segundo relatado por testemunhas, a carreta, que transportava barras de ferro, com placa do Mercosul, trafegava na BR-251 com sentido ao Estado da Bahia, quando foi atingida na traseira por um caminhão, com placa do Mercosul, que trafegava no mesmo sentido.

Com o impacto, o motorista do caminhão, J.H.S, de 45 anos, ficou preso nas ferragens, tendo óbito confirmado pelo médico do SAMU presente no Local.

O motorista da carreta, L.C.M, de 37 anos, não sofreu ferimentos, sendo atendido pela equipe do SAMU.

Foi necessária a interdição da pista em um dos sentidos, sendo o trânsito controlado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Diante do cenário, os militares, utilizando os EPIs, táticas e técnicas de Salvamento veicular, avaliou do cena, realizou os trabalhos de desencarceramento do condutor que estava preso nas ferragens, que após a extração, ficou sob os cuidados da equipe da Perícia da Polícia Civil de Taiobeiras.