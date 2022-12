Eleição para presidente da Câmara de Berizal é anulada

Administração permitiu que até caminhões adentrasse ao gramado Nesta semana uma triste história ficará marcada no esporte de Vargem Grande do Rio Pardo... O prefeito Gabriel Braz resolveu por sua conta e risco realizar uma festa dentro do estádio municipal, mesmo com o intenso período chuvoso. Resultado : o estádio simplesmente foi destruído, pois a Administração permitiu que até caminhões adentrasse ao gramado, que ficou totalmente destruído. " O cenário é de guerra ", relatou um cidadão que fez as imagens. Além de destruir o gramado, parte do muro do estádio foi derrubado. Para os amantes do futebol, fica a esperança de que o Ministério Público apure a destruição gratuita do patrimônio público. Outra reclamação dos desportistas na cidade é com a falta de apoio aos esportes nestes dois anos de mandato do prefeito Gabriel. " Além de ter acabado com o setor de esportes, pois não apoia e não participa de nada, o prefeito ainda cometeu a irresponsabilidade de fazer isso c