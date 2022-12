Carreta pega fogo na BR-251

Articulações podem transformar Délio Pinheiro e Carlos Pimenta em deputados A região norte mineira poderá aumentar a sua bancada com pelo menos mais dois deputados, pois existem possibilidades dos suplentes serem empossados, um deles é o jornalista Délio Pinheiro (PDT), que é o primeiro suplente do partido, com 56.891 votos. Ele pode ser tornar deputado federal, pois a expectativa é que o presidente Lula convide a deputada Duda Salabert para a Secretaria Nacional de Igualdade. Ela foi a mais votada do PDT, com 208.332 votos e é muito próxima das políticas sociais. Outra possibilidade de Délio Pinheiro se tornar deputado federal é a possível indicação do PDT para o Ministério do Trabalho, nesse caso, a indicação seria do deputado Mario Heringer, que foi reeleito com 68.717 votos. Se o partido ficar com o ministério, o nome de Heringer é o mais cotado para a cadeira. Outras articulações acontecem na Assembleia de Minas, onde o nome do deputado Carlos Pimenta, que obteve 35.037 votos