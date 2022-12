Suplentes do PDT podem assumir cadeiras na Câmara e na Assembleia

Crime foi em agosto durante uma briga no povoado Caroba A Polícia Civil concluiu o inquérito que investiga a morte de um homem de 38 anos no povoado de Caroba, zona rural de Santo Antônio do Retiro. O irmão da vítima, de 50 anos, foi indiciado por homicídio qualificado por motivação fútil, configurando o crime de fratricídio. A ocorrência foi registrada no dia 21 de agosto, quando o autor atingiu o irmão com um golpe de faca no peito, após uma discussão em um bar do povoado de Caroba. A vítima morreu no local. O autor da facada foi preso três dias depois do crime, no último dia 23 de agosto, quando foi localizado em uma comunidade a quatro quilômetros do local onde o crime ocorreu. Na delegacia de Rio Pardo de Minas, o autor foi ouvido e liberado, pois tinha saído do flagrante. A prisão temporária do autor foi pedida, no entanto, a Justiça entendeu que a liberdade do indivíduo não prejudicaria o curso das investigações. Agora, com a apuração concluída pelo delegado Guilherme de