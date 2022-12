Warley é eleito presidente da Câmara de Taiobeiras

Com a articulação de João Pescoço, o popular Piu Piu foi eleito com os votos dos vereadores eleitos na oposição.

Na noite desta quinta (22/12) o vereador Warley Costa, popular Piu Piu, foi eleito presidente do Poder Legislativo de Taiobeiras. Ele venceu a eleição com os cinco votos dos vereadores eleitos na oposição e contou com a articulação do vereador João Pescoço, que é da base do prefeito Denerval Cruz.

O adversário na disputa foi o vereador Alessandro Correia, da base governista e que seria a vontade do prefeito Denerval, que, pela primeira vez em 18 anos no poder, não elegeu o presidente do seu interesse.

Assim como Folha Regional publicou no último dia 14, Warley teve o apoio de seis vereadores, que fizeram pacto pela presidência desde meados de 2021; enquanto que Alessandro ficou com seis votos.

A eleição serviu também para mostrar que o clima entre os vereadores taiobeirenses é horrível e as trocas de farpas são constantes. Detalhe: eles não fazem questão de esconder de ninguém.

Os atritos mais evidentes são entre Belinha, atual presidente e Wilson Belém, atual secretário. Nos bastidores, a reportagem apurou que Wilson queria dar cartas na Câmara e Belinha não aceitou.

O clima na Câmara também é péssimo para o vereador Valmir Ferreira, que é desafeto de todos os edis e até os funcionários não o suportam. A animosidade mais evidente é com os vereadores João Pescoço, inimigos declarados e Januário, que declara abertamente insatisfação com as posturas e discursos de Valmir no plenário.

Neste campo mimado, Warley assume a presidência no dia 1º de janeiro e terá que lidar com o raivoso Valmir Ferreira, que prometeu no microfone fazer uma fiscalização ferrenha da próxima gestão legislativa, declarando guerra antes mesmo de Warley assumir.