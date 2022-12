Homem morre com Covid em Rio Pardo de Minas

Veículo estava carregado de cenouras Nesta sexta (16/12) guarnições do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atendimento de ocorrência de incêndio em carreta na BR- 251, próximo ao KM 507. O veículo carregado de cenouras foi tomado pelas chamas. Quando os bombeiros chegaram ao local, o motorista já havia deixado o local com o cavalo mecânico do veículo, p laca de Porto Velho/RO . O combate ao fogo foi feito empregando a técnica do ataque envolvente, onde são montadas duas linhas de ataque, e as linhas realizam o combate ao fogo de modo a envolver toda a parte incendiada do veículo, aumentando as chances do fogo ser extinto com mais rapidez e eficácia. O motorista do veículo, nada sofreu. A pista ficou interditada nos dois sentidos até que o fogo fosse completamente extinto, sendo liberada parcialmente pela Polícia Rodoviária Federal após os Bombeiros assegurarem a segurança do local.