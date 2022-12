Escola é reconhecida como 'Amiga do Meio Ambiente'

Instituição integrou programa de educação sanitária e ambiental desenvolvido pela Copasa em São João do Paraíso

A Escola Municipal Elza Mendes Lucas, de São João do Paraíso, recebeu nesta terça (06/12) o selo de Escola Amiga do Meio Ambiente, como reconhecimento pela participação da comunidade escolar nas ações ambientais desenvolvidas pelo Programa Chuá Socioambiental em 2022.

Promovida pela Copasa, a iniciativa tem o objetivo de despertar a consciência ambiental e fomentar a sustentabilidade nos estudantes.

A solenidade de entrega do selo contou com a explanação das atividades realizadas pelo programa na escola e apresentação do coral formado pelos alunos, que entoaram canções voltadas para a preservação ambiental. Na ocasião, a instituição foi presenteada com lixeiras ecológicas produzidas pela equipe socioambiental da Copasa.

Entusiasmada com o resultado das ações, Valentina Teixeira, aluna do 5º ano do ensino fundamental ressaltou que o programa foi maravilhoso, atuando para sensibilizar os colegas sobre a importância do cuidado com a água e o meio ambiente para as atuais e futuras gerações.

Para a diretora Fabíola Pena, foi um prazer acolher o Chuá, pois todos na escola ficaram encantados com o interesse das crianças pelas atividades ambientais propostas. “Essa iniciativa da Copasa mostra que, por meio das boas práticas, todos podem fazer a diferença em prol da preservação ambiental”, ressaltou.

Atividades – No período entre maio e dezembro, dentro da programação do Chuá Socioambiental, 350 alunos foram envolvidos em diversas atividades educativas, tais como diálogos interativos sobre saneamento, recursos hídricos e desenvolvimento sustentável. Eles participaram também do Circuito do Saneamento, com visitas à Estação de Tratamento de Água (ETA), reservatórios e áreas verdes do município.

Durante esse tempo também foi realizada a gincana socioambiental, com etapas relacionadas à reflexão e ao cuidado com o meio ambiente, entre elas a feira do desapego, feira verde, campanhas de arrecadação de lacres de alumínio e de óleo de cozinha usado e a oficina Você Repórter.

O programa – Criado em 2017, o Chuá Socioambiental amplia a consciência ambiental dos alunos e forma cidadãos comprometidos com os valores ecológicos por meio das práticas de educação ambiental. O programa integra a Agenda ESG da Copasa, sigla que se refere a questões ambientais, sociais e de governança corporativa.