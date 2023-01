Edital: Justiça decreta interdição e nomeia curador

COMARCA DE TAIOBEIRAS-MG – JUSTIÇA GRATUITA – EDITAL DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

O Juízo de Direito da Comarca de Taiobeiras, Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem; que tramitam por este Juízo e Secretaria os autos de nº 5000663-86.2021.8.13.0680 – Interdição, em que figura como requerente: Valmir Pereira dos Santos, e como interditado: Clemente dos Santos de Oliveira. E pelo presente Edital, leva a conhecimento dos interessados que, através de sentença datada de 22 de fevereiro de 2022, proferida ao ID n° 8515103081 dos autos supra, foi decretada a interdição de Clemente dos Santos de Oliveira , brasileiro, aposentado, nascido aos 15/01/1942, filho de Tolentino dos Santos de Oliveira e Carolina Joana Cezar, portadora de CI MG- 14.237.267 e inscrito no CPF sob o n. 756.358.446-34 reside à Av. São João do Paraíso, nº 1218, bairro Bom Jardim, Taiobeiras/MG, para todos os ato da vida civil, por ser portador de HAS com histórico de AVE, nomeando-lhe curadora, Sr.Valmir Pereira dos Santos, brasileiro, casado, nascido aos 18/05/1976, filho de Clemente dos Santos de Oliveira, portador do CI MG-9.149.449 e inscrita no CPF sob o n° 028.418.25-71, reside e domiciliado à Rua D, n° 45, Vila Formosa , Taiobeiras-MG , com as limitações previstas no artigo 1772 c/c 1782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis, nomeando-lhe curador, Valmir Pereira dos Santos, que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da li, bem como de promover tratamento adequado ao interditado. E, para conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será publicado no órgão Oficial “Diário Judiciário Eletrônico”, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias entre uma publicação e outra, ficando afixada uma via do presente, no átrio do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Taiobeiras, Estado de Minas Gerais, aos 16(dezesseis) de janeiro de 2023 (dois mil e vinte e três). Eu, Valeska Santos Lima, Estagiaria de Direito o subscrevi.

Juliana Vênera de Campos e Silva

Juíza de Direito