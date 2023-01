Médico de Taiobeiras é flagrado trocando preços de carnes em supermercado

Ele alegou para a polícia que é cleptomaníaco e que já cometeu o crime outras vezes

No fim de semana a Polícia Militar de Taiobeiras foi chamada no Cordeiro Supermercado, bairro Belvedere, para apurar suposto crime de estelionato. No local, a gerência do supermercado explicou aos policiais que o médico foi flagrado pelas câmeras de segurança trocando etiquetas de preços em embalagem de carne, com intuito de pagar valor menor por carnes nobre.

O autor, que estava com acompanhado do sogro e da esposa, confessou aos policiais que trocou a etiqueta da embalagem para ludibriar o caixa. Ele trocou o preço de uma peça que custava R$79,88 por uma etiqueta de R$26,96. Foi a terceira vez que o médico realizou tal conduta no mesmo supermercado.

Na ocorrência, ele alegou que é portador de cleptomania (transtorno do controle do impulso que faz com que o indivíduo apresente um desejo incontrolável e dominador de cometer furtos) e foi diagnosticado há cerca de 10 anos na cidade de Guanambi-BA.

A gerência do estabelecimento já sabia que o médico vinha trocando os preços e por isso o monitorou para fazer o flagrante, que também foi gravado pelo circuito interno de câmeras no último dia 15 de janeiro. Nessa oportunidade, ele trocou os preços em peças de picanha e fraldinha da marca ‘Cara Preta’.

Os policiais deram voz de prisão para o médico e o conduziu ao Hospital Santo Antônio para atestar ausência de lesões, sendo apresentado na delegacia para adoção de providências legais.