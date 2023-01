Homicídio pode ter relação com recentes prejuízos no tráfico, suspeita delegado de Taiobeiras

Homem morto a tiros era traficante e estaria fazendo concorrência na cidade

Conforme informação da Assessoria de Imprensa da Polícia Civil repassada à Folha Regional, tudo indica que a motivação do homicídio ocorrido em Taiobeiras na última terça (17/01) esteja ligada à disputa pelo comando do tráfico de drogas na cidade.

Kleber Bonfim, de 43 anos, foi assassinado em plena luz do dia. Ele estava praticando tráfico na cidade e momento do crime se encontrava em uma oficina localizada na Avenida do Contorno, esquina com a Rua Espírito Santo, no bairro Planalto, quando foi alvejado com tiros na cabeça e no peito por três homens, sendo que um deles, de 26 anos, foi identificado e preso.

O delegado Guilherme Zauli, responsável pelas investigações, disse que o crime realmente tem relação com o tráfico de drogas. Esclarece ainda que, diante das recentes e inúmeras apreensões de grande quantidade de drogas realizadas na região, as organizações criminosas têm amargado prejuízos incalculáveis, o que tem levado os criminosos a cometerem ações como o referido homicídio.

No dia do assassinato, a polícia encontrou quatro pinos de cocaína ao lado do corpo. No carro da vítima, estacionado próximo ao local do crime, tinha 24 pinos de cocaína, já na casa foram encontrados 300 pinos da mesma droga.

Os outros dois autores do crime ainda não foram encontrados e as investigações continuam em andamento, sendo que o inquérito deverá ser concluído no prazo de 10 dias para encaminhamento à justiça.