PM de São João prende assaltante

Na tarde deste sábado (25/04) aconteceu uma operação da Polícia Militar na rodovia que liga São João do Paraíso à Ninheira, ocasião em que um ônibus clandestino foi apreendido com 50 pessoas. O veículo deslocava de São Paulo para Ninheira.

Conforme Tenente Anderson, comandante do Pelotão de São João do Paraíso, duas pessoas foram presas e uma apreendida durante a abordagem na comunidade de Lagoinha. O nome do dono do ônibus não foi revelado.

Com a apreensão do ônibus, a Prefeitura de Ninheira disponibilizou outro veículo para buscar os passageiros.

A circulação de ônibus que saem das capitais com destino aos municípios do Alto Rio Pardo se tornou a principal preocupação das autoridades no enfrentamento à pandemia de coronavírus.