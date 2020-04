Taiobeiras receberá três respiradores apreendidos pela Receita Federal

No intuito de evitar aglomerações para combater a proliferação do coronavírus, o prefeito de Taiobeiras, Danilo Mendes, publicou Decretos com uma série de medidas. O 1º ato, em 16 de março, ficou decretada “Situação de Emergência em Saúde Pública” no município, prevendo dispensa de licitação, quarentena para quem chegasse de viagem e monitoramento das empresas de ônibus.

Dois dias depois, 18 de março, foi comunicada a suspensão da feira livre. No dia 20 de março foi iniciada a campanha “Fique em Casa” na cidade.

No dia 20 de março, novo Decreto regulamentou o funcionamento das repartições públicas, suspendeu as aulas e proibiu a entrada de ônibus, a partir do dia 23, de vans ou táxis intermunicipais na cidade, além de quarentena de 14 dias para quem retornasse de viagem com sintomas da doença.

No dia 21 de março, novo Decreto fechou os estabelecimentos comerciais, exceto os considerados serviços essenciais, com ações para esvaziar as ruas da cidade.

O isolamento social vinha funcionando, …