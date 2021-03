Mesmo com variante da Covid em Taiobeiras, comissão aprova retorno das aulas presenciais

Aprovação de protocolo teve apoio do Hospital e da Secretaria de Saúde

Uma Comissão criada pelo prefeito Denerval Cruz, de Taiobeiras, aprovou o protocolo de retorno presencial às aulas no município. Os membros da Comissão ignoraram a falta de testagens, de vacinas e as reivindicações dos professores, que querem ser vacinados para retornar ao trabalho.

Conforme o protocolo aprovado na Comissão, as aulas poderão retornar a partir do dia 15 de março nas escolas municipais e particulares de Taiobeiras. Para isso, será preciso adequações às normas sanitárias contidas no protocolo, que prevê ensino híbrido, incluindo a modalidade presencial associada à modalidade remota.

A aprovação do protocolo será submetida à aprovação do prefeito Denerval, que não noite de quarta (03) demonstrou à Folha Regional muita preocupação com a pandemia em Taiobeiras e, inclusive, anunciou que irá retomar as restrições na cidade.

O representante do Sind-UTE – sindicato dos professores da rede estadual, Levon Nascimento, argumentou sobre a vacinação e testagem da comunidade escolar para o retorno das aulas, mas a Secretaria de Saúde não se dispôs a atender as reivindicações.

Mesmo com as recomendações do CONASS – entidade que reúne os 27 secretários estaduais de saúde do Brasil, que afirma ser o pior momento da pandemia no País, os representantes da Secretaria de Saúde de Taiobeiras discordam do CONASS e defenderam o retorno presencial das aulas.

No caso da rede estadual, o retorno presencial será guiado pelas normas da Secretaria de Estado.

Dos 11 representantes na comissão, apenas o Sind-UTE e Sindita – que representa os professores da rede municipal, fizeram questionamentos. O restante (Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Gabinete do Prefeito, Escolas Particulares, Conselho de Saúde, Câmara Municipal, Superintendência de Ensino, Sindicato dos Trabalhadores da Educação e Hospital Santo Antônio) defenderam o retorno das aulas.

Ps: É surreal a decisão tomada por essa Comissão nomeada pelo prefeito Denerval. É de assustar que os representantes do Hospital e da Secretaria de Saúde não demonstrem preocupação com a variante da Covid detectada pela Fiocruz em Taiobeiras.

Fica a esperança de que o prefeito Denerval ignore essa decisão da comissão consultiva. Ou melhor: que essa comissão seja destituída sumariamente, pois ouvir quem já está imunizado não pode servir de parâmetro no pior momento da pandemia.