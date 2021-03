Taiobeiras testa 289 casos somente em março

Autor dormia no mesmo quarto do menino e a motivação ainda não foi apurada Na madrugada desta sexta (12/03) um menino chamado Guilherme, de 10 anos, foi assassinado pelo primo de 19 anos. Conforme informações apuradas junto à uma fonte da Folha Regional, a família é da comunidade de Gameleira, zona rural de Indaiabira, e a família estava trabalhando e morando no projeto Jaíba. A motivação do crime ainda não foi apurada. Conforme Capitão Pereira, da Polícia Militar, o menino foi morto com uma facada no pescoço. Logo após o assassinato, o autor identificado por Paulo Ricardo Ribeiro de Jesus se matou da mesma forma, com a mesma faca. Os pais da criança disseram à polícia que o rapaz estava morando com eles há quatro meses, desde que veio de São Paulo para trabalhar em Jaíba. Os primos dividiam o mesmo quarto e a criança foi atacada enquanto dormia. No quarto ao lado, os pais ouviram o grito do filho. Assustados, correram para o cômodo onde a criança estava e a encontraram com inten