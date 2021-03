Taiobeiras tem 17 pessoas internadas com Covid

São 342 casos ativos, 120% de ocupação no CTI e 90% em enfermaria

Nesta sexta (26/03) a Secretaria de Saúde de Taiobeiras notificou a internação de 17 pessoas infectadas com o novo coronavírus. É o maior número desde o início da pandemia. No total, são 342 pessoas doentes no município, que já soma 1705 casos confirmados, sendo que 1344 se recuperaram.

Em relação aos casos suspeitos, a preocupação aumentou ainda mais: agora são 120 pessoas em monitoramento. Na quinta (25) eram 94.

No boletim de hoje consta o 19º óbito na cidade. Trata-se da mulher de 51 anos, que morreu ontem no Hospital Santo Antônio após da divulgação do boletim. Ela é o 40º óbito no hospital, que está com 120% de ocupação no CTI e 90% de ocupação na enfermaria.

A boa notícia é que 10 municípios da região se uniram ao hospital com doações de materiais e medicamentos que vão viabilizar a abertura de mais cinco leitos destinados à pacientes com Covid-19. A operação dos novos leitos deve ser iniciada na segunda (29), com isso, o Hospital de Taiobeiras passará a contar com 15 leitos/Covid.