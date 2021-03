Taiobeiras chega a 20 óbitos na pandemia; 12 só neste ano

Comerciante destrói carga de concorrente com uma escavadeira Neste sábado (27/030 a Polícia Militar de Montezuma foi acionada para uma ocorrência inusitada. Um homem, insatisfeito com a concorrência na venda de cimento no município, pegou uma máquina escavadeira e destruiu parte da carga de cimento, que foi trazida de Sete Lagoas para Montezuma. Logo após o autor evadiu com a máquina. Conforme a PM, a carga estava com nota fiscal, além do caminhão e motorista estarem devidamente documentados. Testemunhas relataram para os policiais que o autor estava alegando que a carga de cimento era irregular e por isso usou a escavadeira para destruí-la. Os policiais localizaram o autor em sua residência. Ele alegou que as vendas de cimento em seu comércio haviam diminuído, por isso, tentou um acordo com o dono do caminhão, mas sem sucesso. Ainda segundo o autor, neste sábado estava transitando com a escavadeira e deparou com o caminhão fazendo entregas na Fazenda Mandacaru, ocasião em que