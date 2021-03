Vendas de cimento geram conflito

Ele estava inconformado com o fim do relacionamento de 20 anos Um homem de 46 anos, transtornado com o fim do casamento, que já durava 20 anos, cometeu duas tentativas de homicídio em Berizal. Conforme a Polícia Militar, a mulher pediu a separação e foi morar na casa do pai, fato que deixou o autor revoltado. Depois de oito dias da separação, o homem pulou o muro da casa do ex-sogro, arrombou a janela e entrou armado com uma faca. Logo após, sem dizer nenhuma palavra, esfaqueou a ex-mulher. O pai da vítima tentou intervir para protegê-la e também foi ferido. Logo após os crimes, o autor pulou o muro e evadiu do local. Ainda segundo a polícia, a mulher foi atingida na mama esquerda e o pai no mamilo. As duas vítimas foram socorridas e levadas para o Centro de Saúde de Berizal. Logo após foram iniciados os rastreamentos para localizar o autor, que retornou para a sua residência e tentou resistir à prisão. Os policiais arrombaram a porta e efetuaram a prisão em flagrante. Ele foi co