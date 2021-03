Deputado Arlen cobra equipamentos para Hospital de Salinas

Entenda por que os valores da gasolina, diesel e etanol dispararam Neste mês de março os combustíveis ficaram ainda mais caros em Minas Gerais. Motivo: o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) vem sendo constantemente reajustado. O PMPF é o parâmetro usado para a cobrança do ICMS da gasolina, do etanol e do diesel conforme os valores cobrados nos postos. Resultado: o litro da gasolina em Taiobeiras já custa R$ 5,94. Em Rio Pardo de Minas está ainda mais cara: R$ 5,99. Já em Salinas, o litro sai a R$ 5,85. O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo do Estado de Minas Gerais (Minaspetro), que representa mais de 4,5 mil postos de combustíveis no estado, cobra do governador Romeu Zema (Novo) o congelamento do imposto por seis meses, mas o Governo de Minas diz que as mudanças não são em função do ICMS, e sim da política de preços praticada pela Petrobras. Minas Gerais tem um dos ICMS mais elevados do país. Conforme o Minaspetro, nos últimos oito meses o ICMS