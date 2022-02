Denerval suspende corte do adicional de insalubridade

Devido à falta de publicidade, prefeito determina imediato pagamento aos servidores afetados

Ao receberem os pagamentos neste mês de fevereiro, os garis, jardineiros, coveiros e outros servidores da Prefeitura de Taiobeiras foram surpreendidos com o corte do adicional de insalubridade em seus contracheques. Sem comunicação ou aviso prévio, a perda do benefício gerou muitas reclamações.

Os cortes dos pagamentos ocorreram depois que a Prefeitura de Taiobeiras contratou uma empresa especializada em segurança do trabalho, via licitação no valor de R$ 29.400,00, para elaborar laudo técnico sobre os ambientes de trabalho insalubres ou que gerem contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida.

No início da manhã desta terça (08/02), Folha Regional pediu explicações ao prefeito Denerval Cruz. “Nosso intuito é corrigir distorções na concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade”, respondeu o prefeito por meio de nota enviada à reportagem.

Denerval explica que a empresa foi contratada a pedido de servidores para que fosse elaborado um laudo técnico sobre os casos. “O laudo foi apresentado ao Departamento de Recursos Humanos, que, após alguns procedimentos, aplicou os cortes nos adicionais de acordo o laudo”, disse o prefeito.

Diante da péssima repercussão, pois se tratam de servidores humildes, com baixos salários e sem representatividade, a Administração entendeu que “não deu a publicidade necessária ao laudo técnico elaborado, bem como houve falha na entrega de EPI’s (Equipamento de Proteção Individual) em alguns setores”, por isso, o prefeito Denerval determinou que a aplicação do laudo seja suspensa até que todos os servidores recebam os EPI’s e sejam devidamente orientados quanto ao seu uso, garantindo o imediato pagamento aos servidores que tiveram o adicional suspenso em decorrência da aplicação do laudo”.

Ainda por meio da nota, Denerval informou que “eventuais revisões podem ser solicitadas ao setor de Recursos Humanos”. “Será concedido o adicional a todos os servidores que fizerem jus, de acordo com a orientação técnica”, garante o prefeito na nota.