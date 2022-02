Governo autoriza liberação de recursos aos desabrigados

Agora depende das prefeituras. Cada pessoa atingida pelas chuvas vai receber R$ 1.200,00.



Municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública com população desabrigada ou desalojada em decorrência das chuvas no fim de ano já podem assinar os termos de aceite para receber os recursos do plano Recupera Minas.

Os municípios que se enquadram nas regras do programa já receberam os ofícios com orientações sobre os procedimentos. Têm direito aos recursos aqueles que tiveram a situação de calamidade ou emergência reconhecida pelo governo federal e finalizaram o envio de informações ao Ministério do Desenvolvimento Regional.

O plano irá destinar a cada município afetado R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) por pessoa desabrigada ou desalojada. O montante será transferido em três parcelas, iniciando-se o repasse após a assinatura de Termo de Aceite pelo prefeito, que devem confirmar os números antes das assinaturas.

O prefeito Denerval Cruz, de Taiobeiras, confirmou à reportagem o recebimento de um e-mail da Sedese para confirmação dos dados, número de atingidos, quantidade de desalojados e outros dados. “Já respondemos o e-mail e estamos aguardando o termo para assinatura”, informou Denerval à Folha Regional.

Os prefeitos Kinca Dias (Salinas) Astor de Sá (Rio Pardo de Minas) e Vanderlúcio Oliveira (Indaiabira) também foram questionados sobre o recebimento dos termos, mas ainda não obteve retorno. (Sujeito à atualização).

Conforme o Governo de Minas, as gestões municipais terão autonomia para decidir como repassarão o recurso para as pessoas afetadas pelas enchentes, podendo optar por adquirir cestas básicas, kits de higiene ou até mesmo conceder os benefícios diretamente em dinheiro para as famílias atingidas.

A preocupação do governo é fazer com que os recursos cheguem a quem mais precisa o mais breve possível. A data de recebimento do recurso irá depender do cumprimento de cronograma pelos municípios.