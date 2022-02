Audiência pública sobre regularização fundiária será realizada em Retiro

Afogamento foi no rio Bananal depois que vítima pulou de ponte O Corpo de Bombeiros informou o afogamento de uma mulher de 23 anos na fazenda Pavão, zona rural de Salinas. O acidente foi em um ponte do rio Bananal na tarde do último domingo (13/02) por volta das 13 horas. No local, a guarnição dos Bombeiros foi informada pelo solicitante que a vítima de sexo feminino teria saltado da ponte sobre o rio Bananal, sendo avistadas apenas as sandálias da vítima sobre a ponte. Diante do exposto, a guarnição traçou o plano de mergulho e iniciou as operações submersas de busca pela recuperação do corpo. Num primeiro momento, as buscas se concentraram próximas à barragem adjacente a ponte, sendo realizadas pelo método linear nas proximidades da barragem, mas os bombeiros não logrando êxito em localizar o corpo. Após completar a varredura de toda área próxima ao ocorrido, a guarnição concentrou as buscas no sentido a jusante, localizando o corpo a cerca de 300 metros abaixo da ponte, onde a