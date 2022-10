Adolescente de 16 anos é resgatado de acidente

O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PADRE CARVALHO/MG – SINDSERVI , CNPJ/MF nº. 07.086.969/0001-76, sediado na Rua Salinas, nº. 377, centro, Padre Carvalho/MG, por seu representante legal, no uso de suas atribuições estatutárias, CONVOCA seus associados a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL DA CATEGORIA , a se realizar no dia 20.11.2022, das 08:00 horas da manhã às 16:00 horas da tarde, no endereço da sua sede acima indicado, tendo como pauta REALIZAÇÃO DE ELEIÇÃO PARA DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E DELEGADOS PARA O CONSELHO DE REPRESENTANTES NA FEDERAÇÃO, para exercício do mandato de 27.11.2022 a 26.11.2027. Para tanto, informa-se que os interessados a concorrerem no pleito deverão registrar sua Chapa do dia 03 ao dia 13 do mês de Outubro de 2022 , na Secretaria do Sindicato, a qual funcionará de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas até as 11:30 horas e das 12:30 horas até as 16:30 horas . Findo o prazo de registro das Chapas concorrentes, iniciará no dia 24.10.2022 o prazo