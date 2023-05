Olho Neles!

Em Berizal surgiu mais uma ‘guerra’ política... Dessa vez, as bombas foram soltadas pelos vereadores Totoni e Miltinho, que fizeram gravíssimas acusações um contra o outro... No microfone da Câmara Municipal, o vereador Totoni afirmou que, quando prefeito da cidade, comprou o vereador Miltinho por R$ 40 mil para obter o seu voto. Por outro lado, Miltinho afirmou que recebeu o dinheiro e questionou se o dinheiro saiu do bolso de Totoni ou da prefeitura?... As afirmações dos edis caíram com uma bomba na cidade. A sorte de ambos é que a Promotoria da Comarca de Taiobeiras está há mais de dois anos sem promotor titular.





O presidente da Assembleia, deputado Tadeuzinho Leite (MDB), está exercendo o cargo de governador do Estado de Minas devido a viagem de Romeu Zema aos Estados Unidos. Quem deveria assumir o cargo seria o vice-governador Mateus Simões, que também está fora do país. Tadeuzinho ficará no cargo até terça-feira (09). Como governador, ele deve visitar o Norte de Minas, com agenda em Montes Claros, onde deve discutir a construção do Anel Rodoviário.





Com Tadeuzinho no cargo interino de governador, a deputada Leninha (PT) assumiu a presidência da Assembleia de Minas, se tornando a primeira mulher a presidir o parlamento mineiro. Ela é a vice-presidente da Assembleia de Minas, fato que já é histórico, especialmente para o Norte de Minas, até então, extremamente carente de lideranças e agora comemora o surgimento de dois novos nomes no cenário político mineiro. São fatos que consolidam as novas lideranças e deixa a esperança de que, enfim, o Norte de Minas possa ser ouvido pela primeira vez.





Agendas positivas impulsionam a popularidade da prefeita Selminha Moraes, de São João do Paraíso... O asfaltamento da estrada para o bairro São Tiago, que vem sendo executado com maquinário da prefeitura e com mão de obra efetiva, capacitada pela própria administração, é o destaque do pacote de obras projetado pela prefeita. Além disso, Selminha vem tocando vultuosas competições esportivas, realizou a Feira da Economia Popular, colocou as finanças em dia e ainda anunciou a licitação para o asfaltamento de ruas no bairro São Joãozinho. São ações e trabalhos que geram ótima repercussão e melhoram os índices da gestão.





É elogiável o investimento que o prefeito Adaildo Rocha, Tampinha, vem fazendo na revitalização da lagoa que margeia a cidade de Curral de Dentro. Os trabalhos via mutirão limparam a lagoa e a prefeitura projeta grandes investimentos na área, que já virou ponto turístico e de lazer, inclusive com disponibilização de caiaques e peladinhos para a diversão gratuita da população. Segundo o prefeito, o entorno da lagoa será urbanizado, com pavimentação, iluminação, área de lazer e esportes. O projeto é audacioso e já foi iniciado com muito sucesso e ampla aprovação popular.