PM de Taiobeiras prende indivíduo da Bahia com arma na cintura

Dr. Andrew alega que é sofrível trabalhar com as ofensas do vereador Valmir Ferreira Na manhã desta quarta (24/05), o advogado Andrew Silva Les, assessor jurídico da Câmara Municipal de Taiobeiras, protocolou pedido de exoneração do cargo. No ofício, ele reclama que a decisão foi tomada “em função do assédio moral sofrido por parte do vereador Valmir Ferreira”, que vem tecendo constantes críticas contra o advogado publicamente, inclusive na Tribuna do Poder Legislativo. “ Os ataques que venho sofrendo é de conhecimento de todos os vereadores da Casa ”, disse o advogado à Folha Regional. A reportagem fez contato com o presidente da Câmara, vereador Warley Costa, para saber se o pedido de exoneração será aceito, mas o presidente se encontra em viagem e ainda não retornou. Dr. Andrew também informou que tomará medidas judiciais contra o vereador. “ Por diversas vezes ele usou o microfone e até mesmo foi à Tribuna me ofender, além de tentar denegrir a minha imagem também fora do plenár