Vereadores de Taiobeiras debatem situação do ‘Campo JK’

Área se encontra em situação de abandono e moradores cobram providências

Nas últimas reuniões ocorridas no parlamento taiobeirense, os vereadores abriram debates para solucionar a situação de abandono do ‘Campo do JK’, localizado no bairro Vila Formosa, em área residencial.

Na Tribuna, o vereador Valmir Ferreira destacou que o campo vem servindo como ponto de tráfico de drogas, prostituição e acúmulo de lixo. “Inclusive, já protocolei denúncia no Ministério Público há um ano e precisamos de uma resposta”, disse o vereador, ressaltando que o Executivo tem um projeto de urbanização para o local, mas esbarra nas questões legais. “O Legislativo precisa unir com o Executivo e tomar as providências cabíveis”, sugeriu Valmir, que criticou a inércia do Ministério Público.

O vereador Emerson Oliveira afirmou que Legislativo e Executivo vem tentando buscar uma solução para a situação de abandono do local e que a única forma possível seria via judicial. O vereador solicitou um parecer jurídico para que os vereadores tenham conhecimento da real situação da associação JK.

O vereador Charles Arruda disse que há 10 anos cobrou solução para o abandono do campo, e até então a situação continua do mesmo jeito. “Já que não tem acordo entre o município e a entidade, a única saída é acionar a justiça, pois o moradores das imediações sofrem as consequências do abandono”, disse Charles.

A vereadora Maria Isabel, a Belinha, disse que todos tem a intenção de resolver o problema, mas os membros da associação não apresentam uma proposta. “É um descaso com o pessoal que mora nas imediações do campo”, lamentou Belinha.

O vereador Wemerson Soares, Tota, disse que não adianta ficar esperando a associação resolver o problema. “Está provando que a associação não dá conta de resolver o problema e ainda fica ciumando o campo, que está abandonado. Só a prefeitura tem condições de resolver o problema e acabar com o sofrimento dos moradores", disse Tota.

Na tentativa de buscar uma solução, os vereadores aprovaram um requerimento cobrando do município um parecer sobre a situação da associação e o que está sendo feito para resolver o problema, já que a associação abandonou o ‘Campo do JK’.

A matrícula da área ainda se encontra em nome da Prefeitura de Taiobeiras. Em 1981, os vereadores aprovaram uma doação do terreno para a associação, que tinha algumas responsabilidades, como a construção de praça de esportes, caso contrário a área retornaria para o município. “Para resolver o problema, o Executivo precisa mandar um projeto revogando a lei de 1981”, explicou Valmir Ferreira.

O vereador João da Silveira, popular João Pescoço, defende que o município resolva o problema e use a área para um conjunto habitacional ou que negocie a área e invista em moradias populares. “Muitas pessoas sonham com a moradia própria e talvez seja a oportunidade de apresentarmos essa proposta de forma coletiva”, disse João.

O vereador Januário de Castro é contra acabar com a história do JK, mas afirmou que o problema precisa ser resolvido. “Taiobeiras não possui um estádio municipal. Por isso, acho que a melhor via é o município tomar conta do local e fazer um estádio municipal, preservando a história do JK”, sugeriu Januário.

O vereador Adelson Santos, Del do Bom Preço, disse que o Legislativo precisa ter zelo ao lidar com situação, pois se trata de uma associação com muita história. “É um campo que acrescentou muito na infância de muitas pessoas e não podemos tomar decisões precipitadas. Temos que resolver o problema e manter a história do JK, que não pode ficar sem campo”, disse Del.

O vereador Alessandro Correia disse que prefere aguardar a resposta do Executivo ao requerimento para entender melhor a situação jurídica da associação. “Temos que ter respeito pela associação e pelos seus membros. E também precisamos seguir os trâmites legais para tomarmos qualquer providência dentro da lei”, disse.