Caminhoneiro de Taiobeiras morre em acidente

Ela foi arremessada para fora do veículo e morreu na hora Na madrugada de domingo (13/08) aconteceu uma colisão entre dois carros na BR-251, próximo à Salinas. Com o impacto, uma mulher identificada por Maria do Carmo Silva de Oliveira, de 47 anos, foi arremessada para fora do veículo e morreu na hora. A rodovia ficou interditada nos dois sentidos. Um dos carros saiu da pista e o motorista ficou dentro com suspeita de fratura no braço direito, sendo resgatado pelas equipes de salvamento e levado para o Hospital de Salinas. O passageiro do mesmo veículo foi encontrado sentado à margem da rodovia com um ferimento no rosto. O motorista do carro que ficou na pista não teve ferimento. Ele disse que seguia sentido à Salinas, quando sentiu uma batida na traseira do veículo, ocasião em que perdeu o controle da direção. Uma passageira deste carro também não ficou ferida. Já a mulher que morreu também estava neste carro; ela foi arremessada para fora do veículo. O corpo foi liberado após o