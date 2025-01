Homem mata esposa com tiro de 12

Aconteceu um caso extraconjugal em Curral de Dentro que terminou da pior forma possível... A história envolve dois casais e a ocorrência foi iniciada na madrugada de quinta (09/11) em Curral de Dentro.

O drama começou quando a esposa de um homem identificado por Adilson, de 28 anos, saiu às ruas para procurá-lo, pois ela estava preocupada com um atrito ocorrido nas redes sociais envolvendo a Polícia Militar. Momentos depois, a esposa, de 23 anos, que teve um filho recentemente, ainda de resguardo, avistou o veículo do marido em frente à residência de um cigano. Ela chamou no portão e não saiu ninguém, quando resolveu pular o muro e flagrou o marido com a mulher do cigano.

Durante o flagrante, aconteceu um bate-boca entre o casal dentro da residência e o marido teria passado a agredir a esposa, que gritou por socorro. Nesse momento, um policial, que mora na casa vizinha, ouviu os gritos e correu para prestar socorro. Ele arrombou o portão e deparou com a cena. A mulher relatou que havia sido agredida pelo marido e sua amante, momento em que ele recebeu voz de prisão e todos foram para o Posto Policial.

Para piorar a situação, no depoimento, a esposa relatou aos policiais que o marido tinha um revólver em casa. Os militares deram busca e apreenderam a arma com cinco munições. O homem admitiu que estava com a amante, mas negou as agressões.

O casal e a amante foram conduzidos para a Delegacia de Taiobeiras, onde foi lavrado o flagrante para o homem conforme a Lei Maria da Penha e também por porte de arma.

No início da tarde, a mulher apontada como amante do autor foi liberada na Delegacia de Taiobeiras. Ela é casada com um cigano em Curral de Dentro, com quem tem dois filhos, uma menina de 11 anos e um menino de 9 anos.

Preocupados com a situação, o pai e o irmão deslocaram à Taiobeiras para buscá-la. Quando chegaram à Curral de Dentro, o marido, armado com uma espingarda calibre 12, atravessou o carro na avenida principal da cidade. Foi iniciado um bate-boca, e mesmo com a troca de ofensas, o pai e irmão conseguiram apaziguar a situação, saindo do local com o carro.

No entanto, quando eles seguiam em direção à residência, localizada em uma comunidade rural, o cigano os seguiu, emparelhou os carros e quando chegou próximo à um posto de combustíveis, ele disparou contra a sua esposa Tainara Gomes, de 29 anos, ferindo-a gravemente.

De imediato, o irmão deslocou à base do Samu para pedir socorro. Tainara foi encaminhada ao Posto Médico, onde foi entubada e solicitada a UTI Móvel. Durante a transferência para o Pronto Socorro de Taiobeiras, a vítima teve três paradas cardiorrespiratórias. No entanto, ao adentrar no Pronto Socorro ela morreu.

Depois do crime, o cigano evadiu de Curral de Dentro e se hospedou em um hotel de Vitória da Conquista. A Polícia local foi acionada e avistou seu veículo estacionado em frente ao hotel. A recepcionista confirmou a presença do acusado, que foi abordado e admitiu ter disparado contra sua companheira.

Nas buscas pelo quarto, os policiais encontraram uma quantia significativa em dinheiro, notas promissórias, cheques, um celular, uma corrente e um anel dourado.

No seu veículo, foi localizada a arma utilizada no crime: uma espingarda calibre 12, contendo um cartucho deflagrado e três intactos.

Na manhã desta sexta (10) uma equipe da Polícia Civil de Taiobeiras, liderada pelo delegado Thiago Cavalcante, foi à Vitória da Conquista buscar o acusado para responder pelo crime. “A prisão será lavrada e ele deve ser indiciado por feminicídio”, informou o delegado à Folha Regional.