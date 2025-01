Colisões entre quatro veículos envolveram 13 pessoas

Samu constatou duas mortes no local do acidente.

Na noite deste sábado (04/01) aconteceu um acidente de trânsito na BR-365, próximo ao KM10. Os bombeiros informaram que envolveram duas caminhonetes que seguiam sentido Montes Claros/Pirapora e dois veículos de passeio que seguiam em sentido contrario. O acidente vitimou um total de 13 pessoas, sendo 02 óbitos constatados no local pelo SAMU.

Todas as vitimas envolvidas no acidente foram classificadas através do método START, sendo 08 com classificação verde, as quais não apresentavam lesões aparentes e após avaliação médica, dispensaram a condução à rede hospitalar de referência.

Dentre as vítimas conduzidas para unidade hospitalar, três foram classificadas na cor amarela, dentre elas um criança de 04 anos e sua genitora, que foram conduzidas pela Unidade de Resgate. Uma 3ª vítima do sexo masculino foi conduzida pelo SAMU, apresentando fratura no punho direito e quadro de TCE leve.

As vitimas em óbito, a saber, o condutor do sexo masculino e a passageira do sexo feminino encontravam-se presas entre as ferragens, e após realização do Pericia técnica, foram retirados através de técnicas de salvamento veicular e entregues aos cuidados do agente funerário de plantão.

Destaca-se que a via ficou interditada nos dois sentidos durante toda a ação dos bombeiros.

As guarnições de Bombeiros trabalharam de forma integrada com as equipes da PRF, PMMG, PCMG, SAMU, agência funerária e guincho para remoção dos veículos.