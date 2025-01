Editorial: Surge um novo líder no sertão mineiro

Adaildo Tampinha se torna presidente da maior entidade da região.

O popular Tampinha, prefeito reeleito de Curral de Dentro, também conhecido por Adaildo Rocha, surgiu de uma família simples da pequena cidade da microrregião Alto Rio Pardo. O baixinho nunca se dobrou para as dificuldades impostas pela dura vida neste nosso sertão.

Iniciou a vida de trabalho ainda criança. Para ganhar um trocado topava qualquer desafio, inclusive ajudante de pedreiro. Na juventude, enfrentou o desafio de sair de casa, sempre de carona, para estudar em Taiobeiras, onde fez inúmeros amigos, seja na Escola Estadual Osvaldo Lucas Mendes ou jogando futebol.

Depois de formado, retorna à Curral de Dentro e se torna um “faz tudo”: professor, locutor, promotor de eventos e tudo que aparecesse pela frente, até que entra para o mundo político, primeiro nos eventos esportivos, depois assumindo o desafio de gerir a problemática Secretaria de Saúde. Resultado: fez o seu nome no município.

Desde então, o gigante baixinho passou a pensar grande. Muito grande, já que encarar desafios sempre foi rotina em sua vida.

Nas eleições municipais de 2012, ele compôs a chapa de vice-prefeito, tendo Hermelino Malaquias como prefeito. Venceram as eleições, com o apoio do então prefeito Tião Muquiba. Já nessa época, muitos achavam que ele deveria ser o prefeito.

Em 2016, o prefeito Hermelino chegou sem condições políticas para disputar a reeleição, ocasião em que o ex-prefeito Tião Muquiba se colocou como candidato. Insatisfeito por entender que seria a sua vez, Tampinha rompeu com o grupo e se candidatou pela oposição, só com a fé e a coragem.

Foi aí que sentiu o peso de enfrentar um império político e econômico… Sem nenhum centavo no bolso, perdeu a eleição de goleada: 69% x 31%. Mas… Quando todos achavam que ele iria para debaixo da cama chorar a derrota, surgiu um guerreiro… Sem armas, sem dinheiro e sem herança política.

Um dia após a derrota nas urnas, Tampinha conta aos mais próximos que foi ao açougue de um amigo, comprou um quilo de carne na notinha, chamou a fiel esposa Gracielia e o casal de filhos, ainda crianças à época, e acendeu a churrasqueira na porta de sua residência, localizada as margens da lagoa de Curral de Dentro. Ali, mostrou para a família que a derrota é uma possibilidade em qualquer disputa e que choramingar não era a solução. O momento era apenas para corrigir a rota. Os amados foram dormir e ele ficou ali, beliscando a carne e pensando na vida até amanhecer o dia.

Passada a ressaca da derrota, era hora de trabalhar para criar a família e pagar as “continhas” que ficou da campanha. Voltou para a sala de aula e ainda passou a tocar o projeto de zumba em Santa Cruz de Salinas, distante 28 quilômetros de Curral de Dentro. Para economizar, passou a viajar de bicicleta. Ao amanhecer chegava à cidade vizinha e às 13 horas tinha que entrar na escola de Curral de Dentro. Uma maratona até que todas as contas foram pagas.

Aí, chegaram as eleições de 2020. O adversário mais uma vez era o então poderoso Tião Muquiba, que tinha direito de tentar reeleição para o seu quarto mandato. Só que dessa vez Adaildo Tampinha estava mais preparado. Tinha um grupo mais sólido e um discurso mais afiado, além de ter ficado quatro anos monitorando as bases do adversário. Resultado: venceu com 52% x 48%.

No governo, assumiu uma política de valorização da região e passou a ser acompanhado por todos os colegas prefeitos. O primeiro ato foi convidar todos para uma histórica reunião em Curral de Dentro, ocasião em que 23 prefeitos firmaram pacto para unir forças em torno de demandas regionais junto aos governos estadual e federal, sendo que as principais reivindicações são os asfaltamentos de estradas. Depois disso, os resultados começam a aparecer. A estrada de Rio Pardo de Minas para Mato Verde está com “ordem de início” assinada e o DER garante que os recursos para asfaltar de Curral de Dentro à Mirandópolis estão em conta. A licitação deve ser publicada nos próximos dias.

A liderança de Adaildo Tampinha também apareceu ao assumir a presidência do Cisarp (Consórcio de Saúde da região). Foram quatro anos à frente da entidade que reúne 17 municípios, inclusive com uma reeleição. Nas mãos de Tampinha, o Cisarp se tornou referência para o estado de Minas Gerais, palavras do próprio Governo de Minas e também com Cosems (Conselho dos Secretários de Saúde de Minas).

Nas eleições de 2024 veio a reeleição para prefeito de Curral de Dentro. A disputa foi contra Jamil Alves, filho do ex-prefeito Tião Muquiba, tendo na chapa de vice Sandra Malaquias, filha do ex-prefeito Hermelino. A vitória foi de 53% x 47%.

Geralmente, os políticos reeleitos se acomodam. Tampinha é diferente. Ele simplesmente partiu para um voo muito mais alto. Se colocou como presidente do Cimams, um consórcio que reúne 125 municípios do Norte de Minas e Vale Jequitinhonha, com poder de pautar diversas políticas políticas macrorregional.

Inicialmente, muitos achavam uma ousadia fora da realidade. Teve político da região que desdenhou da ideia e até fez piadinhas. Só que Adaildo Tampinha é ousado. Tem coragem. Primeiro, conquistou a confiança do influente Valmir Morais, atual presidente do Cimams. Morais não escondia de ninguém que Tampinha era o seu candidato para a sucessão. Só que não bastava. Precisava de muito mais articulações.

Foi nesse momento que Adaildo Tampinha soube ler o jogo. Haviam duas cartas na mesa que também eram fundamentais: o deputado estadual Arlen Santiago, com 45 prefeitos na região e o deputado federal Marcelo Freitas, com 47 prefeitos. Ambos com influência gigante no processo. E tem outro detalhe: eles não entram pra perder.

Compromissado, Adaildo Tampinha saiu de Curral de Dentro e foi à Montes Claros sentar na mesa de Arlen Santiago, ficar olho no olho. Ali, a confiança um no outro aflorou. O mesmo foi feito com Marcelo Freitas. Com a benção dos três principais representantes do mundo Cimams, o prefeito da pequena Curral de Dentro entrou forte para a campanha e passou a abordar os colegas que tem o poder do voto na entidade.

Só que na política não existe nada fácil… Eis que surge o prefeito mais votado do Brasil na disputa da presidência do Consórcio. Trata-se de Zé Aparecido, prefeito reeleito da poderosa Janaúba, com 96% dos votos, Além de lançar a sua candidatura, ele ainda convence Kinca Dias, prefeito de Salinas, a compor a chapa de vice-presidente. Aí a água ferveu de vez. Zé Aparecido e Kinca são da base de Arlen Santiago, que ficou calado, mas não gostou do desafio, pois Janaúba e Salinas são enormes colégios eleitorais.

Com adversários de peso na parada, Adaildo Tampinha teve que dobrar a aposta. A montagem de sua chapa foi calculada minuciosamente. Outras forças foram buscadas para a sua base de apoio, como membros do Governo, senadores e outros deputados federais com votação na região.

Para vencer, Tampinha também contou com os erros da dupla Zé e Kinca. Primeiro: eles alinharam apoio com a base do deputado federal Paulo Guedes. Aí virou questão de honra para Arlen e Marcelo. Segundo: Zé Aparecido já vazou que pretende ser candidato a deputado federal, fato que bagunça o tabuleiro na Serra Geral e deixa os atuais deputados com o alerta ligado. Terceiro: Kinca abriu uma disputa desnecessária no Alto Rio Pardo, quando o cenário seria para união total. Quarto: não se desafia os deputados mais poderosos da região se não tiver munição sobrando, se insistir é derrota certa.

Ao final, a votação apontou Adaildo Tampinha com votos de 59 prefeitos e Zé Aparecido com 35. Agora, o prefeito de Curral de Dentro se torna o líder do Cimams. A agenda muda radicalmente. As canetadas ganham muito mais peso. O trato passa a ser com o alto escalão dos governos estadual e federal. São 125 municípios para atender, cada um com pautas diferentes. O pequeno gigante já é bom na correria, mas agora vai ter que aprender a voar.