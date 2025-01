Selminha vence eleição no Cisarp, Marlon na Arsap e Tallyane no Comar

Selminha (São João do Paraíso), Marlon (Fruta de Leite) e Talyane (Berizal) são os novos presidentes dos consórcios do Alto Rio Pardo.

Os bastidores da política no Alto Rio Pardo ferveram na manhã desta segunda-feira (27/01). Os prefeitos da região estiveram reunidos no salão de eventos do Cisarp para elegerem os novos presidentes do Consórcio de Saúde (Cisarp) e do Consórcio Multifinalitário (Comar).

Inicialmente, tinha apenas a chapa encabeçada pelo prefeito Lucim Oliveira (Indaiabira) para presidente do Cisarp e a chapa de Ivan Vieira (Montezuma) para presidente do Comar. Mas, as articulações falharam e muitos prefeitos ficaram insatisfeitos com a condução do processo. “As chapas foram lançadas e nem me pediram o voto”, confidenciou um dos prefeitos à Folha Regional.

Prefeito Kinca foi o principal articulador para emplacar as chapas vencedoras

Diante deste cenário, o prefeito Kinca Dias, de Salinas, entrou na articulação e colocou as prefeitas Selminha Moraes (São João do Paraíso) e Tallyane Pereira (Berizal) no jogo. As ligações para os colegas prefeitos, principalmente os insatisfeitos, começaram na última sexta-feira (24), até que somaram oito votos para consolidar a chapa.

A votação seria às 09 horas desta segunda, mas houve grande atraso, pois as articulações nos bastidores eram intensas. Até que o então presidente do Cisarp, Adaildo Rocha, prefeito de Curral de Dentro, chamou todos para uma demorada reunião fechada. “O clima esquentou, especialmente entre os prefeitos Lucim e Kinca”, disse uma fonte da Folha Regional.

Também houve um acirrado debate se os representantes de prefeitos ausentes poderiam votar por procuração, já que os prefeitos de Novorizonte, Divisa Alegre, Rubelita e Cachoeira de Pajeú não estavam presentes. Os votos foram vetados por força do regimento interno.

Ao final, prevaleceram as articulações do salinense Kinca Dias, que colaborou para emplacar a prefeita Selminha na presidência do Cisarp e a prefeita Talyane na presidência do Comar. Já o prefeito Marlon Gonçalves, de Fruta de Leite, assumiu a presidência da Arsap, uma agência que visa regular a tarifa da coleta do lixo e, posteriormente, a intenção é regular também os contratos de concessão de água e esgoto.

“Nossa prioridade será angariar recursos para o nosso Cisarp nos próximos dois anos”, disse a presidente Selminha após a vitória.

Já no Comar, a nova presidente Talyane disse que o planejamento é fazer grande parcerias. “Vamos trabalhar respeitando as individualidades de cada cidade, sempre escutando os prefeitos. Temos grandes desafios pela frente e estou preparada”, afirmou a berizalense.

O prefeito de Salinas, Kinca Dias, articulador das duas chapas, disse que a região precisa pensar no coletivo para que todos os municípios possam crescer juntos. “Com os prefeitos unidos, temos que discutir uma política regional, pois precisamos buscar mais recursos para o Alto Rio Pardo. Não podemos ficar esperando o que sobra de outras regiões, por isso devemos unirmos para lutarmos juntos”, disse Kinca.