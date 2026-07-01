Corpos encontrados em barragem podem ser de ladrões que fugiram da PM

Polícia suspeita que os dois homens morreram afogados durante tentativa de fuga.

Nesta terça (30/06) os bombeiros resgataram dois corpos na Represa Santa Marta, depois que foram acionados pelos funcionários da usina, que fica distante 35 quilômetros de Francisco Sá. Os corpos estavam boiando na barragem.

Os trabalhos foram realizados conforme os protocolos operacionais, preservando o local da ocorrência para garantir a integridade dos vestígios, possibilitando a realização da perícia técnica.

A polícia suspeita que os dois homens afogados estavam envolvidos na ocorrência de furto registrada na madrugada do último sábado (27/06), quando a PM foi acionada para atender uma tentativa de furto de cabos elétricos em uma usina de geração de energia solar instalada sobre a lâmina d'água da barragem.

Durante a ocorrência, um dos ladrões foi preso, mas outros dois conseguiram evadir do local e a polícia acredita que eles se afogaram durante a tentativa de fuga.

A identidade dos homens e o envolvimento no furto dependerá da conclusão das investigações.

A Perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe para os devidos procedimentos legais. Em seguida, os corpos foram liberados para remoção pelo serviço funerário de plantão. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.