Três ficam feridos em capotamento

Uma mulher foi socorrida pelo helicóptero dos bombeiros.

Nesta terça (30/060 aconteceu um capotamento de automóvel na BR-251, no trecho entre os municípios de Salinas e Francisco Sá, próximo ao km 450 da BR-251.

De acordo com as informações apuradas pelos Bombeiros, o veículo seguia no sentido Salinas–Francisco Sá quando, por motivos ainda desconhecidos, o condutor perdeu o controle da direção. O automóvel saiu da pista e caiu em um barranco com aproximadamente cinco metros de profundidade às margens da rodovia.

No veículo estavam três ocupantes, sendo dois homens e uma mulher. Todas as vítimas apresentavam ferimentos leves e estavam conscientes, orientadas e estáveis durante o atendimento.

A vítima do sexo feminino foi encaminhada para atendimento médico pela aeronave Arcanjo, do Corpo de Bombeiros. As duas vítimas do sexo masculino foram transportadas pelo SAMU.

Uma das vítimas, pessoa com deficiência física, permaneceu retida no interior do veículo após o acidente. A retirada foi realizada de forma segura pela guarnição dos Bombeiros, com o apoio da equipe da aeronave Arcanjo.