Três ficam feridos em capotamento
|Uma mulher foi socorrida pelo helicóptero dos bombeiros.
Nesta
terça (30/060 aconteceu um capotamento de automóvel na BR-251, no trecho entre
os municípios de Salinas e Francisco Sá, próximo ao km 450 da BR-251.
De
acordo com as informações apuradas pelos Bombeiros, o veículo seguia no sentido
Salinas–Francisco Sá quando, por motivos ainda desconhecidos, o condutor perdeu
o controle da direção. O automóvel saiu da pista e caiu em um barranco com
aproximadamente cinco metros de profundidade às margens da rodovia.
No
veículo estavam três ocupantes, sendo dois homens e uma mulher. Todas as
vítimas apresentavam ferimentos leves e estavam conscientes, orientadas e
estáveis durante o atendimento.
A
vítima do sexo feminino foi encaminhada para atendimento médico pela aeronave
Arcanjo, do Corpo de Bombeiros. As duas vítimas do sexo masculino foram
transportadas pelo SAMU.
Uma
das vítimas, pessoa com deficiência física, permaneceu retida no interior do
veículo após o acidente. A retirada foi realizada de forma segura pela
guarnição dos Bombeiros, com o apoio da equipe da aeronave Arcanjo.
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