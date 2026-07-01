Motorista que causou trágico acidente é indiciado em Salinas

Investigação concluiu que caminhoneiro não obedeceu o período de descanso.

A Polícia Civil concluiu o inquérito que apurou o acidente de trânsito ocorrido na madrugada de 21 de abril deste ano, na BR-251, próximo à Salinas. As investigações culminaram no indiciamento do motorista do caminhão por homicídio culposo na direção de veículo automotor em razão da morte de seis ocupantes de um automóvel. Leia matéria do acidente aqui.

As investigações apontaram que o condutor não observou o período de descanso obrigatório previsto para motoristas profissionais e que o caminhão invadiu a contramão de direção, provocando a colisão frontal.

Durante a apuração, a Polícia Civil reuniu elementos probatórios que subsidiaram as conclusões periciais. Os laudos apontaram que o acidente ocorreu em trecho com boas condições de visibilidade, pista seca e sinalização adequada, afastando fatores externos que justificassem a colisão.

A análise dos vestígios demonstrou que o caminhão trafegava pela contramão no momento do impacto, conclusão corroborada pelo laudo da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que também afastou a versão apresentada pelo investigado.

Embora tenha sido constatado que o automóvel transportava número de ocupantes superior à capacidade regulamentar e que parte dos passageiros não utilizava corretamente os dispositivos de segurança, os peritos concluíram que essas circunstâncias agravaram as consequências da colisão, mas sem influência sobre sua causa.

O procedimento investigativo foi encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para adoção das medidas legais cabíveis.