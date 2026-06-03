Homem é preso por agressões contra a companheira

Prisão foi durante operação “Mulher Segura”.

Nessa terça (02/06) a Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva contra um homem de 40 anos em Taiobeiras, durante a segunda edição da operação Mulher Segura. A ação integra uma mobilização nacional voltada ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher e à prevenção do feminicídio.

Os trabalhos policiais foram coordenados pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), resultando na prisão do suspeito, investigado por violência doméstica cometida contra a companheira.

Conforme apurado pela equipe da Deam, o homem possui histórico de agressões físicas, violência psicológica, ameaças e comportamentos de controle exercidos sobre a vítima, sendo o relacionamento marcado por sucessivos episódios de violência.

A vítima relatou à polícia ter sofrido agressões verbais e físicas ao longo dos anos, incluindo socos, chutes, enforcamento, perseguições e ameaças graves.

O caso mais recente ocorreu em março deste ano, quando, após uma discussão, o investigado teria agredido a companheira e a mantido trancada na residência. A mulher conseguiu acionar a polícia, porém o suspeito fugiu antes da chegada das equipes e não foi localizado naquele momento.

Diante da gravidade dos fatos, da reiteração da conduta violenta e do elevado risco à integridade da vítima, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do investigado, medida deferida pelo Poder Judiciário.

Segundo a delegada Mayra Coutinho, “a violência doméstica costuma ocorrer de forma progressiva, tornando-se cada vez mais grave ao longo do tempo”. A policial alertou ainda que “a denúncia e a busca por ajuda são essenciais para romper esse ciclo e preservar vidas”.

A ação em Taiobeiras integra uma operação nacional, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e governos estaduais, com o objetivo de fortalecer a prevenção, a repressão qualificada e a conscientização sobre a violência de gênero.

As ações visam ao cumprimento de mandados de prisão de agressores, à fiscalização de medidas protetivas e à realização de ações educativas.