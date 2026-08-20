Ônibus atropela ciclista na MGC-122
|Vítima morreu na hora e motorista foi conduzido à delegacia para prestar depoimento.
Na
manhã desta quinta (20/08) um ciclista morreu atropelado por um ônibus no km 76
da MGC-122, em Mato Verde. A Polícia Militar informa que o motorista do ônibus
foi conduzido à delegacia para prestar depoimento.
O
Samu foi acionado para socorrer o ciclista, mas quando chegou ao local o óbito
foi constatado por politraumatismo devido ao impacto da batida. Até então a
identidade do ciclista não foi identificada.
A
Polícia Civil foi chamada para realizar os trabalhos de perícia e demais
procedimentos.
A
matéria pode ser atualizada assim que a polícia relatar a ocorrência com
informações oficiais.
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