Ônibus atropela ciclista na MGC-122

Vítima morreu na hora e motorista foi conduzido à delegacia para prestar depoimento.



Na manhã desta quinta (20/08) um ciclista morreu atropelado por um ônibus no km 76 da MGC-122, em Mato Verde. A Polícia Militar informa que o motorista do ônibus foi conduzido à delegacia para prestar depoimento.

O Samu foi acionado para socorrer o ciclista, mas quando chegou ao local o óbito foi constatado por politraumatismo devido ao impacto da batida. Até então a identidade do ciclista não foi identificada.

A Polícia Civil foi chamada para realizar os trabalhos de perícia e demais procedimentos.

A matéria pode ser atualizada assim que a polícia relatar a ocorrência com informações oficiais.