Carreta com carga de uvas pega fogo na BR-251

Não houve vítimas e a rodovia não precisou ser interditada.

Na noite desta quinta (27/08) aconteceu mais uma ocorrência de incêndio de carreta na rodovia federal, dessa vez no km 428, próximo ao trevo de acesso à cidade de Riacho dos Machados.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o veículo estava carregado com uvas. A guarnição usou técnicas e equipamentos próprios para combater o incêndio, além de sinalizar a via.

Os trabalhos duraram aproximadamente 3 horas, sendo usados cerca de quatro mil litros de água. A rodovia não precisou ser interditada, pois o veículo estava fora da pista. Não houve vítimas.