Carreta com carga de uvas pega fogo na BR-251
|Não houve vítimas e a rodovia não precisou ser interditada.
Na
noite desta quinta (27/08) aconteceu mais uma ocorrência de incêndio de carreta
na rodovia federal, dessa vez no km 428, próximo ao trevo de acesso à cidade de
Riacho dos Machados.
Conforme
o Corpo de Bombeiros, o veículo estava carregado com uvas. A guarnição usou
técnicas e equipamentos próprios para combater o incêndio, além de sinalizar a
via.
Os trabalhos duraram aproximadamente 3 horas, sendo usados cerca de quatro mil litros de água. A rodovia não precisou ser interditada, pois o veículo estava fora da pista. Não houve vítimas.
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