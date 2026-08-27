Santo Antônio do Retiro desafia o tamanho e se coloca entre os melhores do Brasil
|Com 99,88% de acertos, pequeno município do Norte de Minas chega à 13ª posição nacional no Ranking Siconfi 2026 e conquista o melhor desempenho da Região Sudeste em sua categoria.
De Minas para o Brasil - Há números que
ganham outra dimensão quando colocados em perspectiva. Santo Antônio do Retiro,
pequeno município do Norte de Minas, alcançou 99,88% de acertos no Ranking da
Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Siconfi 2026 e conquistou uma
posição de destaque na administração pública brasileira.
O município
chegou ao 13º lugar no ranking nacional, alcançou a 2ª posição em Minas Gerais
e assumiu a liderança da Microrregião de Salinas.
O desempenho
também garantiu a Santo Antônio do Retiro o 1º lugar no IV Prêmio Qualidade da
Informação Contábil e Fiscal – Melhor Desempenho Regional, concedido pela
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), na categoria de municípios com até 100
mil habitantes da Região Sudeste.
A conquista
ganhou repercussão para além de Minas Gerais. O desempenho do município foi
destaque em publicação nacional do portal Terra, que chamou atenção justamente
para o contraste entre o pequeno porte de Santo Antônio do Retiro, com cerca de
6 mil habitantes, e o reconhecimento concedido pelo Tesouro Nacional. E é
justamente essa diferença de escala que ajuda a dimensionar o resultado.
Pequeno no porte,
entre os grandes na qualidade
Santo Antônio
do Retiro tem cerca de 6,7 mil habitantes. No Prêmio da STN, entretanto,
concorre em uma categoria que reúne 1.518 municípios com populações que podem
chegar a 100 mil habitantes nos quatro estados da Região Sudeste: Minas Gerais,
São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Na prática,
cidades de portes bastante distintos são avaliadas sob o mesmo recorte. As
exigências relacionadas à qualidade da informação pública não diminuem proporcionalmente
ao tamanho da cidade, o que impõe às pequenas administrações o desafio de
atender a um conjunto crescente de obrigações com estruturas naturalmente mais
enxutas.
É nesse
contexto que os 99,88% de conformidade alcançados por Santo Antônio do Retiro
ganham relevância. O município ficou próximo da totalidade dos pontos avaliados
e superou, em seu recorte regional, cidades com escalas populacionais
significativamente superiores. Mais do que uma boa colocação, o resultado
demonstra que porte não precisa determinar capacidade.
Excelência
construída ao longo dos anos
O desempenho
de 2026 não é um fato isolado no histórico de Santo Antônio do Retiro. Nas
últimas cinco edições do Ranking Siconfi, o município acumula quatro
classificações com Nota A. Em 2022, registrou 97,70% de acertos; em 2023,
96,35%; em 2025, avançou para 98,60%; e, em 2026, atingiu 99,88%.
As posições
ajudam a dimensionar essa evolução. Em 2022, Santo Antônio do Retiro ocupava a
78ª posição nacional. Em 2025, chegou ao 54º lugar. Agora, aparece como o 13º
município mais bem classificado do Brasil.
Em Minas
Gerais, avançou da 17ª posição em 2022 para o 2º lugar em 2026. Na Microrregião
de Salinas, onde era o quarto colocado no início da série, tornou-se líder. A
trajetória mostra que a conquista atual não surgiu de um único exercício. Ela é
resultado de uma sequência de avaliações em patamares elevados de qualidade.
O que permite a um
município pequeno chegar tão longe?
Como uma
administração de cerca de 6,7 mil habitantes consegue alcançar conformidade
próxima a 100% e se posicionar entre as melhores do país? Não existe uma
resposta única.
Resultados
dessa natureza começam pelo trabalho dos servidores, pela organização
administrativa e pelo compromisso da gestão com a qualidade das informações
produzidas. Em estruturas menores, porém, ganha importância também a capacidade
de potencializar o trabalho das equipes por meio de conhecimento especializado,
processos e tecnologia.
Santo Antônio
do Retiro conta com assessoria técnica especializada e soluções tecnológicas da
HLH Serviços e Tecnologia Ltda. no suporte às atividades relacionadas às
informações contábeis e fiscais. E o município não é um caso isolado. Os 11
primeiros municípios da Microrregião de Salinas classificados com Nota A contaram
com soluções tecnológicas e suporte técnico da HLH.
Para Helbert
Lopes de Macedo, presidente da empresa, o resultado evidencia o potencial das
pequenas administrações quando diferentes competências trabalham de forma
integrada.
“Um município
pequeno não precisa reproduzir a estrutura de uma grande cidade para alcançar
excelência. O resultado nasce primeiro do comprometimento da gestão e dos
servidores, mas ganha força quando essas equipes contam com organização,
conhecimento especializado e tecnologia. Santo Antônio do Retiro mostra que é
possível transformar uma estrutura enxuta em capacidade de entrega e competir
em nível de igualdade com municípios muito maiores.”
Tecnologia como
extensão da capacidade das equipes
Em uma
prefeitura pequena, processos capazes de reduzir retrabalho, antecipar
inconsistências e dar segurança aos profissionais podem ter impacto ainda
maior.
Nesse
contexto, tecnologia não significa apenas informatizar tarefas. Seu papel está
também em incorporar conhecimento aos processos e permitir que equipes enxutas
trabalhem com maior precisão. A assessoria técnica acrescenta a capacidade de
interpretar exigências, acompanhar mudanças e apoiar os profissionais diante da
complexidade das normas contábeis e fiscais.
Para Luiz
Carlos Alves de Oliveira, sócio-diretor da HLH, o desempenho depende de um
trabalho que ocorre muito antes da divulgação do ranking.
“Uma avaliação
próxima de 100% não se constrói no momento do envio das informações. Ela começa
na rotina, na qualidade dos registros, nas conferências e na identificação
antecipada de inconsistências. A tecnologia ajuda a organizar e dar segurança a
esse processo, enquanto o acompanhamento técnico permite que a equipe municipal
tome decisões com mais precisão. O objetivo é fazer com que a qualidade seja
parte do trabalho diário, e não uma correção feita no final.”
É nessa
combinação entre equipe municipal, organização dos processos, tecnologia e
acompanhamento especializado que Santo Antônio do Retiro vem construindo sua
trajetória.
Um resultado que se
repete em Minas
Quando o olhar
é ampliado para o Ranking Siconfi 2026, o desempenho de Santo Antônio do Retiro
aparece dentro de um conjunto maior de resultados. Entre os dez municípios mais
bem classificados de Minas Gerais, sete contaram com assessoria da HLH,
ocupando o 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 9º e 10º lugares.
A presença
permanece expressiva à medida que o recorte aumenta: são 19 municípios
atendidos entre os 25 primeiros do Estado, 35 entre os 50 e 52 entre os 100
melhores de Minas Gerais. No cenário nacional, 13 municípios assessorados estão
entre os 100 primeiros colocados do Brasil.
Outro dado
dimensiona essa participação. Dos 142 municípios mineiros que receberam Nota A
em 2026, 70 contaram com assessoria e/ou soluções de tecnologia da HLH —
praticamente metade dos municípios do Estado que alcançaram a avaliação máxima.
Os números não
atribuem o desempenho a um único fator, mas mostram que o caso de Santo Antônio
do Retiro está inserido em um conjunto mais amplo de municípios que compartilham
suporte técnico e tecnológico e alcançaram posições de destaque na mesma
avaliação.
Um resultado que
fala sobre eficiência
Elaborado pela
Secretaria do Tesouro Nacional, o Ranking da Qualidade da Informação Contábil e
Fiscal avalia a qualidade e a consistência dos dados enviados por estados e
municípios ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público
Brasileiro (Siconfi).
A conquista de
Santo Antônio do Retiro, porém, permite uma leitura que ultrapassa a própria
classificação.
Em um cenário
no qual pequenos municípios precisam administrar estruturas limitadas e, ao
mesmo tempo, responder a exigências crescentes de controle, transparência e
qualidade da informação, fazer com excelência não significa necessariamente ter
uma estrutura maior. Pode significar ter uma estrutura mais preparada.
Os 99,88% de
acertos, o melhor desempenho da Região Sudeste em sua categoria, o 2º lugar em
Minas e a 13ª posição nacional mostram até onde essa capacidade pode chegar.
Para um
município de aproximadamente 6,7 mil habitantes, alcançar esse nível de
desempenho diante de administrações de diferentes portes é mais do que uma
distinção estatística. É uma demonstração de que conhecimento técnico,
organização, tecnologia e compromisso da gestão podem transformar estruturas
enxutas em resultados de excelência.
No caso de
Santo Antônio do Retiro, os números mostram que essa construção vem acontecendo
há anos — e, em 2026, colocou o município entre os melhores do Brasil.
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