Santo Antônio do Retiro desafia o tamanho e se coloca entre os melhores do Brasil

Com 99,88% de acertos, pequeno município do Norte de Minas chega à 13ª posição nacional no Ranking Siconfi 2026 e conquista o melhor desempenho da Região Sudeste em sua categoria.

De Minas para o Brasil - Há números que ganham outra dimensão quando colocados em perspectiva. Santo Antônio do Retiro, pequeno município do Norte de Minas, alcançou 99,88% de acertos no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Siconfi 2026 e conquistou uma posição de destaque na administração pública brasileira.

O município chegou ao 13º lugar no ranking nacional, alcançou a 2ª posição em Minas Gerais e assumiu a liderança da Microrregião de Salinas.

O desempenho também garantiu a Santo Antônio do Retiro o 1º lugar no IV Prêmio Qualidade da Informação Contábil e Fiscal – Melhor Desempenho Regional, concedido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), na categoria de municípios com até 100 mil habitantes da Região Sudeste.

A conquista ganhou repercussão para além de Minas Gerais. O desempenho do município foi destaque em publicação nacional do portal Terra, que chamou atenção justamente para o contraste entre o pequeno porte de Santo Antônio do Retiro, com cerca de 6 mil habitantes, e o reconhecimento concedido pelo Tesouro Nacional. E é justamente essa diferença de escala que ajuda a dimensionar o resultado.

Pequeno no porte, entre os grandes na qualidade

Santo Antônio do Retiro tem cerca de 6,7 mil habitantes. No Prêmio da STN, entretanto, concorre em uma categoria que reúne 1.518 municípios com populações que podem chegar a 100 mil habitantes nos quatro estados da Região Sudeste: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Na prática, cidades de portes bastante distintos são avaliadas sob o mesmo recorte. As exigências relacionadas à qualidade da informação pública não diminuem proporcionalmente ao tamanho da cidade, o que impõe às pequenas administrações o desafio de atender a um conjunto crescente de obrigações com estruturas naturalmente mais enxutas.

É nesse contexto que os 99,88% de conformidade alcançados por Santo Antônio do Retiro ganham relevância. O município ficou próximo da totalidade dos pontos avaliados e superou, em seu recorte regional, cidades com escalas populacionais significativamente superiores. Mais do que uma boa colocação, o resultado demonstra que porte não precisa determinar capacidade.

Excelência construída ao longo dos anos

O desempenho de 2026 não é um fato isolado no histórico de Santo Antônio do Retiro. Nas últimas cinco edições do Ranking Siconfi, o município acumula quatro classificações com Nota A. Em 2022, registrou 97,70% de acertos; em 2023, 96,35%; em 2025, avançou para 98,60%; e, em 2026, atingiu 99,88%.

As posições ajudam a dimensionar essa evolução. Em 2022, Santo Antônio do Retiro ocupava a 78ª posição nacional. Em 2025, chegou ao 54º lugar. Agora, aparece como o 13º município mais bem classificado do Brasil.

Em Minas Gerais, avançou da 17ª posição em 2022 para o 2º lugar em 2026. Na Microrregião de Salinas, onde era o quarto colocado no início da série, tornou-se líder. A trajetória mostra que a conquista atual não surgiu de um único exercício. Ela é resultado de uma sequência de avaliações em patamares elevados de qualidade.

O que permite a um município pequeno chegar tão longe?

Como uma administração de cerca de 6,7 mil habitantes consegue alcançar conformidade próxima a 100% e se posicionar entre as melhores do país? Não existe uma resposta única.

Resultados dessa natureza começam pelo trabalho dos servidores, pela organização administrativa e pelo compromisso da gestão com a qualidade das informações produzidas. Em estruturas menores, porém, ganha importância também a capacidade de potencializar o trabalho das equipes por meio de conhecimento especializado, processos e tecnologia.

Santo Antônio do Retiro conta com assessoria técnica especializada e soluções tecnológicas da HLH Serviços e Tecnologia Ltda. no suporte às atividades relacionadas às informações contábeis e fiscais. E o município não é um caso isolado. Os 11 primeiros municípios da Microrregião de Salinas classificados com Nota A contaram com soluções tecnológicas e suporte técnico da HLH.

Para Helbert Lopes de Macedo, presidente da empresa, o resultado evidencia o potencial das pequenas administrações quando diferentes competências trabalham de forma integrada.

“Um município pequeno não precisa reproduzir a estrutura de uma grande cidade para alcançar excelência. O resultado nasce primeiro do comprometimento da gestão e dos servidores, mas ganha força quando essas equipes contam com organização, conhecimento especializado e tecnologia. Santo Antônio do Retiro mostra que é possível transformar uma estrutura enxuta em capacidade de entrega e competir em nível de igualdade com municípios muito maiores.”

Tecnologia como extensão da capacidade das equipes

Em uma prefeitura pequena, processos capazes de reduzir retrabalho, antecipar inconsistências e dar segurança aos profissionais podem ter impacto ainda maior.

Nesse contexto, tecnologia não significa apenas informatizar tarefas. Seu papel está também em incorporar conhecimento aos processos e permitir que equipes enxutas trabalhem com maior precisão. A assessoria técnica acrescenta a capacidade de interpretar exigências, acompanhar mudanças e apoiar os profissionais diante da complexidade das normas contábeis e fiscais.

Para Luiz Carlos Alves de Oliveira, sócio-diretor da HLH, o desempenho depende de um trabalho que ocorre muito antes da divulgação do ranking.

“Uma avaliação próxima de 100% não se constrói no momento do envio das informações. Ela começa na rotina, na qualidade dos registros, nas conferências e na identificação antecipada de inconsistências. A tecnologia ajuda a organizar e dar segurança a esse processo, enquanto o acompanhamento técnico permite que a equipe municipal tome decisões com mais precisão. O objetivo é fazer com que a qualidade seja parte do trabalho diário, e não uma correção feita no final.”

É nessa combinação entre equipe municipal, organização dos processos, tecnologia e acompanhamento especializado que Santo Antônio do Retiro vem construindo sua trajetória.

Um resultado que se repete em Minas

Quando o olhar é ampliado para o Ranking Siconfi 2026, o desempenho de Santo Antônio do Retiro aparece dentro de um conjunto maior de resultados. Entre os dez municípios mais bem classificados de Minas Gerais, sete contaram com assessoria da HLH, ocupando o 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 9º e 10º lugares.

A presença permanece expressiva à medida que o recorte aumenta: são 19 municípios atendidos entre os 25 primeiros do Estado, 35 entre os 50 e 52 entre os 100 melhores de Minas Gerais. No cenário nacional, 13 municípios assessorados estão entre os 100 primeiros colocados do Brasil.

Outro dado dimensiona essa participação. Dos 142 municípios mineiros que receberam Nota A em 2026, 70 contaram com assessoria e/ou soluções de tecnologia da HLH — praticamente metade dos municípios do Estado que alcançaram a avaliação máxima.

Os números não atribuem o desempenho a um único fator, mas mostram que o caso de Santo Antônio do Retiro está inserido em um conjunto mais amplo de municípios que compartilham suporte técnico e tecnológico e alcançaram posições de destaque na mesma avaliação.

Um resultado que fala sobre eficiência

Elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, o Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal avalia a qualidade e a consistência dos dados enviados por estados e municípios ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi).

A conquista de Santo Antônio do Retiro, porém, permite uma leitura que ultrapassa a própria classificação.

Em um cenário no qual pequenos municípios precisam administrar estruturas limitadas e, ao mesmo tempo, responder a exigências crescentes de controle, transparência e qualidade da informação, fazer com excelência não significa necessariamente ter uma estrutura maior. Pode significar ter uma estrutura mais preparada.

Os 99,88% de acertos, o melhor desempenho da Região Sudeste em sua categoria, o 2º lugar em Minas e a 13ª posição nacional mostram até onde essa capacidade pode chegar.

Para um município de aproximadamente 6,7 mil habitantes, alcançar esse nível de desempenho diante de administrações de diferentes portes é mais do que uma distinção estatística. É uma demonstração de que conhecimento técnico, organização, tecnologia e compromisso da gestão podem transformar estruturas enxutas em resultados de excelência.

No caso de Santo Antônio do Retiro, os números mostram que essa construção vem acontecendo há anos — e, em 2026, colocou o município entre os melhores do Brasil.