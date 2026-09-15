PF faz operação em Taiobeiras
|Policiais investigam desvios de recursos públicos e cumpriu três mandados na cidade.
Nesta
terça (15/09) a Polícia Federal desencadeou em Taiobeiras a “Operação Porta-Voz”,
que investiga fraude em licitação, desvio de recursos públicos e lavagem de
dinheiro. Os policiais cumpriram três mandados de buscas em Taiobeiras e um em
Montes Claros.
A
PF informou que a operação Porta-Voz é um desdobramento da Operação Dolomita,
deflagrada em 2025, e teve como objetivo dar continuidade à investigação de
fraudes em obras de recuperação de estradas vicinais no município de Padre
Carvalho, no valor de R$ 606 mil.
As
obras nas estradas foram custeadas com recursos públicos e tiveram como
principal beneficiária uma empresa privada, cuja uma fonte da Folha Regional
informou se tratar de uma construtora
Os
mandados de buscas foram autorizados pelo Tribunal Regional Federal da 6ª
Região, que também ordenou quebra dos sigilos bancário, telefônico e telemático
dos investigados.
Na
manhã desta terça os policiais fizeram as buscas e apreensões nas empresas e
residências de suspeitos, recolhendo celulares, documentos e uma arma. Não
foram divulgados os nomes dos investigados. Agora, a intenção da PF é buscar
reunir mais provas e identificar o valor do possível prejuízo causado aos
cofres públicos.
A federal podia dá um pulo em Indaiabira aí ia sair muita gente pressa e muita roubalheira na prefeitura de Indaiabira aqui até o cara que faz licitações consegue ganha uma licitaçãoResponderExcluir
Deveria eram investigar mais aqui em taiobeiras tem muito mais coisasResponderExcluir
Ainda é muito pouco diante de muita coisa debaixo do tapete em Taiobeiras.ResponderExcluir