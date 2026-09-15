PF faz operação em Taiobeiras

Policiais investigam desvios de recursos públicos e cumpriu três mandados na cidade.

Nesta terça (15/09) a Polícia Federal desencadeou em Taiobeiras a “Operação Porta-Voz”, que investiga fraude em licitação, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro. Os policiais cumpriram três mandados de buscas em Taiobeiras e um em Montes Claros.

A PF informou que a operação Porta-Voz é um desdobramento da Operação Dolomita, deflagrada em 2025, e teve como objetivo dar continuidade à investigação de fraudes em obras de recuperação de estradas vicinais no município de Padre Carvalho, no valor de R$ 606 mil.

As obras nas estradas foram custeadas com recursos públicos e tiveram como principal beneficiária uma empresa privada, cuja uma fonte da Folha Regional informou se tratar de uma construtora sediada em Taiobeiras.

Os mandados de buscas foram autorizados pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que também ordenou quebra dos sigilos bancário, telefônico e telemático dos investigados.

Na manhã desta terça os policiais fizeram as buscas e apreensões nas empresas e residências de suspeitos, recolhendo celulares, documentos e uma arma. Não foram divulgados os nomes dos investigados. Agora, a intenção da PF é buscar reunir mais provas e identificar o valor do possível prejuízo causado aos cofres públicos.