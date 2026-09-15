Homem de 30 anos é morto a tiros em São João do Paraíso
|Corpo de Elevelton (foto) foi encontrado com quatro perfurações e haviam 13 cápsulas deflagradas no local.
Na
tarde desta segunda (14/09) foi encontrado na Fazenda Argola, zona rural de São
João do Paraíso, o corpo de Elivelton Ribeiro dos Santos, 30 anos, que estava
desaparecido desde o último sábado (12/09). Ele tinha sido visto pela última
vez em um bar do distrito de Barra de Alegria, em Indaiabira.
O
corpo foi encontrado já sem os sinais vitais pelos próprios familiares, que
acionaram a polícia.
No
local do crime, os policiais constataram que Elivelton foi atingido por quatro
tiros, possivelmente de pistola calibre .380. Já nas imediações do corpo foram
recolhidas 13 cápsulas deflagradas.
Conforme
a Polícia Civil informou à Folha Regional, foi encontrada uma arma carregada e
com numeração raspada no interior do veículo da vítima. Inicialmente, os
investigadores suspeitam que o autor do crime seja um homem de 28 anos, também
morador da região, que seria antigo desafeto da vítima.
Ele
foi detido por policiais militares que atenderam a ocorrência e encaminhado
para a delegacia com o intuito de investigar o caso.
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