Homem de 30 anos é morto a tiros em São João do Paraíso

Corpo de Elevelton (foto) foi encontrado com quatro perfurações e haviam 13 cápsulas deflagradas no local.

Na tarde desta segunda (14/09) foi encontrado na Fazenda Argola, zona rural de São João do Paraíso, o corpo de Elivelton Ribeiro dos Santos, 30 anos, que estava desaparecido desde o último sábado (12/09). Ele tinha sido visto pela última vez em um bar do distrito de Barra de Alegria, em Indaiabira.

O corpo foi encontrado já sem os sinais vitais pelos próprios familiares, que acionaram a polícia.

No local do crime, os policiais constataram que Elivelton foi atingido por quatro tiros, possivelmente de pistola calibre .380. Já nas imediações do corpo foram recolhidas 13 cápsulas deflagradas.

Conforme a Polícia Civil informou à Folha Regional, foi encontrada uma arma carregada e com numeração raspada no interior do veículo da vítima. Inicialmente, os investigadores suspeitam que o autor do crime seja um homem de 28 anos, também morador da região, que seria antigo desafeto da vítima.

Ele foi detido por policiais militares que atenderam a ocorrência e encaminhado para a delegacia com o intuito de investigar o caso.