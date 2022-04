Denerval confirma Festa de Maio no Parque de Eventos

Ele alegou que a vítima teria intenção de “mexer com a sua mulher” Mesmo sem qualquer testemunha do crime, a Polícia Militar de Salinas conseguir, em poucas horas, identificar, localizar e prender em flagrante o autor do assassinato de um mototaxista na zona rural do município. O crime aconteceu na tarde de sexta (01/04) em uma estrada vicinal da comunidade Curralinho. Saiba mais aqui . Todo o Pelotão da PM de Salinas, inclusive os militares que estavam de folga, se mobilizaram na apuração da ocorrência. Depois de colher as mais variadas informações e checar câmeras de segurança, as guarnições conseguiram identificar o autor. Imagens mostraram os dois homens passando na moto na estrada e poucos minutos depois mostraram apenas um homem retornando na mesma moto. O autor identificado por Vagner, de 33 anos, foi preso em sua residência, no bairro Santo Antônio. No momento da abordagem, o autor estava com uma blusa azul ensanguentada e com um dente quebrado, que estava guardado no bolso