PM prende homem que ameaçou dono de bar

Duas mulheres estavam com grande quantidade de skunk e cocaína Durante operação na Rodovia Fernão Dias, em Pouso Alegre, no Sul de Minas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu duas mulheres de 27 e 30 anos envolvidas no tráfico de drogas. Segundo a PRF, as substâncias apreendidas com as mulheres foram avaliadas em R$ 6 milhões. Elas estavam em um ônibus que saiu de São Paulo com destino a Salinas. O motorista do ônibus informou à polícia que elas estavam indo para Montes Claros. Durante uma fiscalização, um cão farejador da PRF encontrou 790 gramas de skunk, uma droga conhecida como supermaconha, e 35 quilos de cloridrato de cocaína. As drogas estavam em uma mochila e duas malas. As duas mulheres foram levadas para a delegacia de Pouso Alegre, juntamente com a droga apreendida.